19:18 06.01.2022 (обновлено: 20:30 06.01.2022)
В казахстанском Таразе сообщили о стрельбе в центре города
В казахстанском Таразе сообщили о случаях стрельбы в центре города
© Sputnik / Владислав Воднев
Военная техника в Казахстане
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Стрельба слышна в административном центре Жамбылской области Казахстана Таразе, передает Sputnik Казахстан.
Ранее днем агентство сообщило, что ситуация в городе спокойная. До этого погромщики сожгли порядка 50 автомобилей полиции и три полицейских здания.
В первые дни 2022 года в Казахстане начались массовые протесты. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.
Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.