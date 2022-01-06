В Алма-Ате сообщили о стрельбе в районе Ауэзовского РОВД
В Алма-Ате сообщили о случаях стрельбы в районе Ауэзовского РОВД
© Sputnik / Владислав Воднев
Сотрудники полиции Казахстана
АЛМА-АТА, 6 янв - РИА Новости. В районе Ауэзовского РОВД в Алма-Ате слышна стрельба, сообщает Sputnik Казахстан.
Рядом с РОВД, которое располагается в одном из спальных районов города, находится ТРЦ "Гранд Парк", там видели банду мародеров, а также вооруженных людей с автоматами.
Ранее сообщалось, что группа протестующих пыталась штурмом взять здание Ауэзовского РОВД, сотрудники полиции отстреливались от мародеров, применяли светошумовые гранаты.
В первые дни 2022 года в Казахстане начались массовые протесты. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.
Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.