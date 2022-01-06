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В центре Алма-Аты началась стрельба
В центре Алма-Аты началась стрельба - РИА Новости, 06.01.2022
В центре Алма-Аты началась стрельба
На площади Республики в Алма-Ате слышна стрельба, передает корреспондент Sputnik Казахстан. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T15:49
2022-01-06T15:49
2022-01-06T16:25
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. На площади Республики в Алма-Ате слышна стрельба, передает корреспондент Sputnik Казахстан.Видимость затруднена сильным туманом. Журналист добавил, что разглядеть происходящее сложно из-за тумана."В Алма-Ате, предположительно, началась зачистка площади Республики. Стрельба продолжается", — говорится в сообщении агентства.По словам корреспондента, со стороны площади бегут группы по пять-шесть человек, у некоторых ранения.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. Беспорядки распространились на всю страну.Впоследствии президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести на полгода госрегулирование цен на топливо, отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности, которым ранее руководил первый глава республики Нурсултан Назарбаев.Протестующих предупредили, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли 13 и пострадали более 350 силовиков. Мятежники также предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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Пожары и погромы: Казахстан захлестнула волна протестов
Массовые акции в Казахстане, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ, переросли в беспорядки. Толпы людей вышли на улице с требованиями не только снизить цены, но и отправить правительство страны в отставку. В результате столкновений погибли несколько человек.
2022-01-06T15:49
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в мире, казахстан
15:49 06.01.2022 (обновлено: 16:25 06.01.2022)
В центре Алма-Аты началась стрельба
Sputnik Казахстан: в центре Алма-Аты началась стрельба
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости.
На площади Республики в Алма-Ате
слышна стрельба, передает корреспондент Sputnik Казахстан
.
Видимость затруднена сильным туманом. Журналист добавил, что разглядеть происходящее сложно из-за тумана.
"В Алма-Ате, предположительно, началась зачистка площади Республики. Стрельба продолжается", — говорится в сообщении агентства.
По словам корреспондента, со стороны площади бегут группы по пять-шесть человек, у некоторых ранения.
Акции протеста в Казахстане
начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен
и Актау
, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области
, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. Беспорядки распространились на всю страну.
Впоследствии президент Касым-Жомарт Токаев
поручил ввести на полгода госрегулирование цен на топливо, отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности, которым ранее руководил первый глава республики Нурсултан Назарбаев
.
Протестующих предупредили, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли 13 и пострадали более 350 силовиков. Мятежники также предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.
На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.