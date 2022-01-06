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Лео Бокерия рассказал, сколько может прожить человек
Лео Бокерия рассказал, сколько может прожить человек - РИА Новости, 06.01.2022
Лео Бокерия рассказал, сколько может прожить человек
Человек должен жить 100 лет, есть сообщения, что люди доживали и до 180, но, возможно, когда они родились, еще не было четких учетных записей, поэтому... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T03:15
2022-01-06T03:15
2022-01-06T03:15
общество
азербайджан
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англия
российская академия наук
здоровье
лео бокерия
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Человек должен жить 100 лет, есть сообщения, что люди доживали и до 180, но, возможно, когда они родились, еще не было четких учетных записей, поэтому утверждать однозначно нельзя, заявил в интервью РИА Новости президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.Он отметил, что есть информация о женщине в Азербайджане, которая якобы прожила 180 лет, но, возможно, что во времена, когда она родилась, еще не было четких учетных записей, поэтому точно установить ее возраст невозможно."Вот в Англии, я был в Лондоне, где похоронен гражданин, который прожил 180 лет, прямо в центре города. А почему он там похоронен? Потому что когда король узнал, что гражданину 180 лет, он решил пригласить его в гости, знакомиться. Пригласил, накормил, и тот бедный объелся, и от заворота кишок умер. Испытывая ущемление совести, король похоронил умершего гостя в церкви, где хоронят царствующую семью", - рассказал Бокерия.
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общество, азербайджан, лондон, москва, англия, российская академия наук, здоровье, лео бокерия
Лео Бокерия рассказал, сколько может прожить человек
Академик РАН Лео Бокерия: человек должен жить сто лет