23:31 06.01.2022 (обновлено: 00:55 07.01.2022)
США следят за вводом миротворцев ОДКБ в Казахстан
Джен Псаки заявила, что США следят за вводом миротворцев ОДКБ в Казахстан
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПрибытие российских подразделений из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Скриншот видео
Прибытие российских подразделений из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Скриншот видео
"Мы внимательно следим за сообщениями об отправке объединенных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. У нас есть вопросы такого запроса и того, насколько он легитимен или нет. Мы этого сейчас не знаем", - сказала Псаки.
На фоне продолжающихся в Казахстане протестов президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ за помощью "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы "на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране".
Псаки отметила, что мировое сообщество будет "следить за любыми нарушениями прав человека", и призвала "миротворческие силы ОДКБ и правоохранительные органы выполнять обязательства по соблюдению международно признанных прав человека для достижения мирного разрешения ситуации".
Она повторила, что ранее в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди, призвав к "мирному урегулированию кризиса с уважением к правам человека". Он заявил о поддержке Соединенными Штатами "конституционных институтов и медиа-свобод" в Казахстане. Псаки добавила, что Блинкен, помимо прочего, призывал к восстановлению интернет-доступа в стране.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".