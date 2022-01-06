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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220106/ssha-1766808134.html
США следят за вводом миротворцев ОДКБ в Казахстан
США следят за вводом миротворцев ОДКБ в Казахстан - РИА Новости, 07.01.2022
США следят за вводом миротворцев ОДКБ в Казахстан
США следят за вводом миротворцев ОДКБ в Казахстан и пока не знают, было ли их приглашение легитимно, заявила на брифинге в четверг представитель Белого дома... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-06T23:31
2022-01-07T00:55
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
сша
одкб
касым-жомарт токаев
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. США следят за вводом миротворцев ОДКБ в Казахстан и пока не знают, было ли их приглашение легитимно, заявила на брифинге в четверг представитель Белого дома Джен Псаки."Мы внимательно следим за сообщениями об отправке объединенных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. У нас есть вопросы такого запроса и того, насколько он легитимен или нет. Мы этого сейчас не знаем", - сказала Псаки.На фоне продолжающихся в Казахстане протестов президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ за помощью "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы "на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране".Псаки отметила, что мировое сообщество будет "следить за любыми нарушениями прав человека", и призвала "миротворческие силы ОДКБ и правоохранительные органы выполнять обязательства по соблюдению международно признанных прав человека для достижения мирного разрешения ситуации".Она повторила, что ранее в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди, призвав к "мирному урегулированию кризиса с уважением к правам человека". Он заявил о поддержке Соединенными Штатами "конституционных институтов и медиа-свобод" в Казахстане. Псаки добавила, что Блинкен, помимо прочего, призывал к восстановлению интернет-доступа в стране.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
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353
60
353
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Генсек ОДКБ ответил на вопрос, где в Казахстане могут разместить миротворцев
Генсек ОДКБ ответил на вопрос, где в Казахстане могут разместить миротворцев
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в мире, казахстан, сша, одкб, касым-жомарт токаев
23:31 06.01.2022 (обновлено: 00:55 07.01.2022)
 
США следят за вводом миротворцев ОДКБ в Казахстан

Джен Псаки заявила, что США следят за вводом миротворцев ОДКБ в Казахстан

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПрибытие российских подразделений из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Скриншот видео
Прибытие российских подразделений из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Прибытие российских подразделений из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Скриншот видео
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. США следят за вводом миротворцев ОДКБ в Казахстан и пока не знают, было ли их приглашение легитимно, заявила на брифинге в четверг представитель Белого дома Джен Псаки.
"Мы внимательно следим за сообщениями об отправке объединенных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. У нас есть вопросы такого запроса и того, насколько он легитимен или нет. Мы этого сейчас не знаем", - сказала Псаки.
На фоне продолжающихся в Казахстане протестов президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ за помощью "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы "на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране".
Псаки отметила, что мировое сообщество будет "следить за любыми нарушениями прав человека", и призвала "миротворческие силы ОДКБ и правоохранительные органы выполнять обязательства по соблюдению международно признанных прав человека для достижения мирного разрешения ситуации".
Военная техника на одной из улиц в Нур-Султан - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
Вчера, 18:02Беспорядки в Казахстане
Во время беспорядков в Казахстане погибли 18 силовиков
Она повторила, что ранее в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди, призвав к "мирному урегулированию кризиса с уважением к правам человека". Он заявил о поддержке Соединенными Штатами "конституционных институтов и медиа-свобод" в Казахстане. Псаки добавила, что Блинкен, помимо прочего, призывал к восстановлению интернет-доступа в стране.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанСШАОДКБКасым-Жомарт Токаев
 
 
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Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 07:20
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