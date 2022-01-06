https://ria.ru/20220106/siriya-1766766970.html

Сирия призвала к мирному диалогу в Казахстане

Сирия призвала к мирному диалогу в Казахстане - РИА Новости, 06.01.2022

Сирия призвала к мирному диалогу в Казахстане

Сирийское руководство обеспокоено развитием событий в Казахстане и призывает к диалогу для сохранения стабильности в стране, заявил МИД Сирии. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T16:53

2022-01-06T16:53

2022-01-06T16:53

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

сирия

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БЕЙРУТ, 6 янв - РИА Новости. Сирийское руководство обеспокоено развитием событий в Казахстане и призывает к диалогу для сохранения стабильности в стране, заявил МИД Сирии."Сирия выражает глубокую обеспокоенность в связи с событиями в дружественной Республике Казахстан, которые расшатывают безопасность и стабильность и не способствует достижению требований демонстрантов", - сказано в заявлении.В сирийском внешнеполитическом ведомстве призвали к диалогу для решения ситуации.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений". В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766736130.html

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в мире, казахстан, сирия