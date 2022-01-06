Сирия призвала к мирному диалогу в Казахстане
МИД Сирии заявил об обеспокоенности событиями в Казахстане и призвал к мирному диалогу
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкСирийский флаг в освобожденном от боевиков городе Мааррат-эн-Нууман
Сирийский флаг в освобожденном от боевиков городе Мааррат-эн-Нууман
БЕЙРУТ, 6 янв - РИА Новости. Сирийское руководство обеспокоено развитием событий в Казахстане и призывает к диалогу для сохранения стабильности в стране, заявил МИД Сирии.
"Сирия выражает глубокую обеспокоенность в связи с событиями в дружественной Республике Казахстан, которые расшатывают безопасность и стабильность и не способствует достижению требований демонстрантов", - сказано в заявлении.
В сирийском внешнеполитическом ведомстве призвали к диалогу для решения ситуации.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений". В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.