https://ria.ru/20220106/silovik-1766724672.html

Двое из 13 силовиков, погибших при беспорядках в Алма-Ате, обезглавлены

Двое из 13 силовиков, погибших при беспорядках в Алма-Ате, обезглавлены - РИА Новости, 06.01.2022

Двое из 13 силовиков, погибших при беспорядках в Алма-Ате, обезглавлены

Число погибших в ходе столкновений в Алма-Ате силовиков выросло до 13, двоих из них нашли обезглавленными, сообщили РИА Новости в комендатуре казахстанского... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T12:12

2022-01-06T12:12

2022-01-06T14:19

беспорядки в казахстане

в мире

алма-ата

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Число погибших в ходе столкновений в Алма-Ате силовиков выросло до 13, двоих из них нашли обезглавленными, сообщили РИА Новости в комендатуре казахстанского города.Наличие тел с увечьями власти расценили как "прямое доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований, атаковавших Алма-Ату".Ранее было известно о гибели 12 сотрудников, еще 353 человека пострадали.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. Беспорядки распространились на всю страну.Впоследствии президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести на полгода госрегулирование цен на топливо, отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности, которым ранее руководил первый глава республики Нурсултан Назарбаев.Протестующих предупредили, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766624135.html

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Пожары и погромы: Казахстан захлестнула волна протестов Массовые акции в Казахстане, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ, переросли в беспорядки. Толпы людей вышли на улице с требованиями не только снизить цены, но и отправить правительство страны в отставку. В результате столкновений погибли несколько человек. 2022-01-06T12:12 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алма-ата