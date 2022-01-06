12:12 06.01.2022 (обновлено: 14:19 06.01.2022)
Двое из 13 силовиков, погибших при беспорядках в Алма-Ате, обезглавлены
Число погибших во время беспорядков в Алма-Ате силовиков выросло до 13, двое обезглавлены
© REUTERS / STRINGERСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Число погибших в ходе столкновений в Алма-Ате силовиков выросло до 13, двоих из них нашли обезглавленными, сообщили РИА Новости в комендатуре казахстанского города.
"Тринадцать правоохранителей погибли, в том числе два тела были обнаружены с отсеченными головами", — сказал собеседник агентства.
Наличие тел с увечьями власти расценили как "прямое доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований, атаковавших Алма-Ату".
Ранее было известно о гибели 12 сотрудников, еще 353 человека пострадали.
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. Беспорядки распространились на всю страну.
Впоследствии президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести на полгода госрегулирование цен на топливо, отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности, которым ранее руководил первый глава республики Нурсултан Назарбаев.
Протестующих предупредили, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.
На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.