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Американские аналитики считают, что штурм Капитолия повторится

Американские аналитики считают, что штурм Капитолия повторится - РИА Новости, 06.01.2022

Американские аналитики считают, что штурм Капитолия повторится

Угроза повторения событий 6 января 2021 года, когда сторонники экс-президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий, сохраняется и для президентских выборов... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T17:28

2022-01-06T17:28

2022-01-06T17:28

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сша

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дональд трамп

капитолий

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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Угроза повторения событий 6 января 2021 года, когда сторонники экс-президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий, сохраняется и для президентских выборов 2024 года, однако действия правых сил могут быть более тщательно спланированными и успешными, считают опрошенные РИА Новости аналитики.Год назад, 6 января 2021 года, толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса и задержала утверждение итогов президентских выборов, на которых экс-глава государства проиграл демократу Джо Байдену. Тогда погибли несколько человек. После этих событий в Вашингтоне были приняты беспрецедентные меры безопасности: не менее 25 тысяч бойцов нацгвардии США принимали участие в охране столицы при подготовке и в день инаугурации Байдена.Спустя год после этих событий американские эксперты сходятся во мнении, что подобное может повториться и в 2024 году, когда в США будут проходить новые выборы главы государства. При этом собеседники не исключают, что возможный новый штурм окажется лучше спланированным, а стало быть, и более успешным."Сразу после 6 января ряд псевдолевых скептиков стали утверждать, что эта так называемая попытка переворота была не более чем бунтом правых психов и неудачников, вышедшим из-под контроля. Ведь как можно было серьез воспринимать мятеж, который возглавлял ненормальный с раскрашенным лицом и в рогатом шлеме?" - задался вопросом американский историк и политический обозреватель Дэн Лазар.По его словам, штурм Капитолия сторонниками Трампа выглядел как "не очень грамотная попытка переворота", однако угроза, исходившая от него, была вполне реальной. И единственный, как считает аналитик, урок, который извлекли для себя сторонники Трампа из этой истории, - это то, что в следующий раз им необходимо "действовать лучше"."Вот почему подобное может произойти и в 2024 году, только на сей раз эта попытка будет более эффективной, лучше спланированной и более тщательно выверенной", - спрогнозировал Лазар.В свою очередь, почетный профессор политологии Калифорнийского государственного университета Бо Гросскап выразил мнение, что события 6 января 2021 года, несмотря на их очевидный провал, "воодушевили" правых радикалов в США по нескольким причинам."Во-первых, несмотря на то, что личности несколько сотен повстанцев были идентифицированы, они все равно выступают как мученики (таковыми их объявил Трамп) и считают себя героями", - заявил Гросскап.Собеседник добавил, что в ситуации с штурмовавшими Капитолий радикалами республиканец Трамп использовал стандартную для себя стратегию "жертвоприношения". В частности, экс-президент США попытался убедить правые силы, что настоящий мятеж против государства произошел в день выборов, на которых он потерпел поражение, а потому события 6 января 2021 года в действительности стали "подлинно легитимным и патриотическим актом возвращения страны".Как отметил американский политолог, у Трампа и его сторонников все еще есть возможность повторить события годичной давности, особенно если республиканцам удастся заполучить серьезные посты в структуре военного командования США. "С другой стороны, те, в чьих руках сейчас сосредоточена власть, по-прежнему имеют возможность затормозить те опасные усилия, которые сейчас предпринимаются", - заключил Гросскап.

https://ria.ru/20220106/congress-1761994795.html

https://ria.ru/20220106/ssha-1766654176.html

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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, дональд трамп, капитолий