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Американские аналитики считают, что штурм Капитолия повторится
Американские аналитики считают, что штурм Капитолия повторится - РИА Новости, 06.01.2022
Американские аналитики считают, что штурм Капитолия повторится
Угроза повторения событий 6 января 2021 года, когда сторонники экс-президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий, сохраняется и для президентских выборов... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T17:28
2022-01-06T17:28
в мире
сша
вашингтон (город)
джо байден
дональд трамп
капитолий
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Угроза повторения событий 6 января 2021 года, когда сторонники экс-президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий, сохраняется и для президентских выборов 2024 года, однако действия правых сил могут быть более тщательно спланированными и успешными, считают опрошенные РИА Новости аналитики.Год назад, 6 января 2021 года, толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса и задержала утверждение итогов президентских выборов, на которых экс-глава государства проиграл демократу Джо Байдену. Тогда погибли несколько человек. После этих событий в Вашингтоне были приняты беспрецедентные меры безопасности: не менее 25 тысяч бойцов нацгвардии США принимали участие в охране столицы при подготовке и в день инаугурации Байдена.Спустя год после этих событий американские эксперты сходятся во мнении, что подобное может повториться и в 2024 году, когда в США будут проходить новые выборы главы государства. При этом собеседники не исключают, что возможный новый штурм окажется лучше спланированным, а стало быть, и более успешным."Сразу после 6 января ряд псевдолевых скептиков стали утверждать, что эта так называемая попытка переворота была не более чем бунтом правых психов и неудачников, вышедшим из-под контроля. Ведь как можно было серьез воспринимать мятеж, который возглавлял ненормальный с раскрашенным лицом и в рогатом шлеме?" - задался вопросом американский историк и политический обозреватель Дэн Лазар.По его словам, штурм Капитолия сторонниками Трампа выглядел как "не очень грамотная попытка переворота", однако угроза, исходившая от него, была вполне реальной. И единственный, как считает аналитик, урок, который извлекли для себя сторонники Трампа из этой истории, - это то, что в следующий раз им необходимо "действовать лучше"."Вот почему подобное может произойти и в 2024 году, только на сей раз эта попытка будет более эффективной, лучше спланированной и более тщательно выверенной", - спрогнозировал Лазар.В свою очередь, почетный профессор политологии Калифорнийского государственного университета Бо Гросскап выразил мнение, что события 6 января 2021 года, несмотря на их очевидный провал, "воодушевили" правых радикалов в США по нескольким причинам."Во-первых, несмотря на то, что личности несколько сотен повстанцев были идентифицированы, они все равно выступают как мученики (таковыми их объявил Трамп) и считают себя героями", - заявил Гросскап.Собеседник добавил, что в ситуации с штурмовавшими Капитолий радикалами республиканец Трамп использовал стандартную для себя стратегию "жертвоприношения". В частности, экс-президент США попытался убедить правые силы, что настоящий мятеж против государства произошел в день выборов, на которых он потерпел поражение, а потому события 6 января 2021 года в действительности стали "подлинно легитимным и патриотическим актом возвращения страны".Как отметил американский политолог, у Трампа и его сторонников все еще есть возможность повторить события годичной давности, особенно если республиканцам удастся заполучить серьезные посты в структуре военного командования США. "С другой стороны, те, в чьих руках сейчас сосредоточена власть, по-прежнему имеют возможность затормозить те опасные усилия, которые сейчас предпринимаются", - заключил Гросскап.
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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, дональд трамп, капитолий
17:28 06.01.2022
 
Американские аналитики считают, что штурм Капитолия повторится

Аналитики в США считают, что штурм Капитолия повторится в 2024 году и будет более успешным

© AP Photo / Brynn AndersonОграждение вокруг Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года
Ограждение вокруг Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© AP Photo / Brynn Anderson
Ограждение вокруг Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Угроза повторения событий 6 января 2021 года, когда сторонники экс-президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий, сохраняется и для президентских выборов 2024 года, однако действия правых сил могут быть более тщательно спланированными и успешными, считают опрошенные РИА Новости аналитики.
Год назад, 6 января 2021 года, толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса и задержала утверждение итогов президентских выборов, на которых экс-глава государства проиграл демократу Джо Байдену. Тогда погибли несколько человек. После этих событий в Вашингтоне были приняты беспрецедентные меры безопасности: не менее 25 тысяч бойцов нацгвардии США принимали участие в охране столицы при подготовке и в день инаугурации Байдена.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
08:00
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Спустя год после этих событий американские эксперты сходятся во мнении, что подобное может повториться и в 2024 году, когда в США будут проходить новые выборы главы государства. При этом собеседники не исключают, что возможный новый штурм окажется лучше спланированным, а стало быть, и более успешным.
"Сразу после 6 января ряд псевдолевых скептиков стали утверждать, что эта так называемая попытка переворота была не более чем бунтом правых психов и неудачников, вышедшим из-под контроля. Ведь как можно было серьез воспринимать мятеж, который возглавлял ненормальный с раскрашенным лицом и в рогатом шлеме?" - задался вопросом американский историк и политический обозреватель Дэн Лазар.
По его словам, штурм Капитолия сторонниками Трампа выглядел как "не очень грамотная попытка переворота", однако угроза, исходившая от него, была вполне реальной. И единственный, как считает аналитик, урок, который извлекли для себя сторонники Трампа из этой истории, - это то, что в следующий раз им необходимо "действовать лучше".
"Вот почему подобное может произойти и в 2024 году, только на сей раз эта попытка будет более эффективной, лучше спланированной и более тщательно выверенной", - спрогнозировал Лазар.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
08:00
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В свою очередь, почетный профессор политологии Калифорнийского государственного университета Бо Гросскап выразил мнение, что события 6 января 2021 года, несмотря на их очевидный провал, "воодушевили" правых радикалов в США по нескольким причинам.
"Во-первых, несмотря на то, что личности несколько сотен повстанцев были идентифицированы, они все равно выступают как мученики (таковыми их объявил Трамп) и считают себя героями", - заявил Гросскап.
Собеседник добавил, что в ситуации с штурмовавшими Капитолий радикалами республиканец Трамп использовал стандартную для себя стратегию "жертвоприношения". В частности, экс-президент США попытался убедить правые силы, что настоящий мятеж против государства произошел в день выборов, на которых он потерпел поражение, а потому события 6 января 2021 года в действительности стали "подлинно легитимным и патриотическим актом возвращения страны".
Как отметил американский политолог, у Трампа и его сторонников все еще есть возможность повторить события годичной давности, особенно если республиканцам удастся заполучить серьезные посты в структуре военного командования США. "С другой стороны, те, в чьих руках сейчас сосредоточена власть, по-прежнему имеют возможность затормозить те опасные усилия, которые сейчас предпринимаются", - заключил Гросскап.
Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие
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В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
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© AP Photo / Jacquelyn Martin

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
© РИА Новости

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

Беспорядки у Капитолия в Вашингтоне
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
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© REUTERS / Stephanie Keith

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
© REUTERS / POOL

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

Протестующие в здании Капитолия
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / POOL

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

Полицейские в здании конгресса США
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / Mike Theiler

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

Протестующие у здания Капитолия в Вашингтоне
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

Полиция зачищает окрестности Капитолия в Вашингтоне
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

Здание Капитолия в Вашингтоне после протестов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
 
В миреСШАВашингтон (город)Джо БайденДональд ТрампКапитолий
 
 
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