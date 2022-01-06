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Полиция Алма-Аты ликвидировала десятки участников ночных беспорядков

Полиция Алма-Аты ликвидировала десятки участников ночных беспорядков - РИА Новости, 06.01.2022

Полиция Алма-Аты ликвидировала десятки участников ночных беспорядков

Силовики зафиксировали в Алма-Ате несколько попыток захвата административных зданий и управлений полиции, убиты десятки человек. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T08:35

2022-01-06T08:35

2022-01-06T14:29

беспорядки в казахстане

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АЛМА-АТА, 6 янв – РИА Новости. Силовики зафиксировали в Алма-Ате несколько попыток захвата административных зданий и управлений полиции, убиты десятки человек."Минувшей новью была предпринята попытка штурма административных зданий департамента полиции Алма-Аты, а также районных управлений отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются", — сообщила официальный представитель городского департамента полиции Салтанат Авирбек в ТВ-комментарии.По ее словам, еще в трех принадлежащих ведомству зданиях проводится антитеррористическая операция. Жителей призвали временно воздержаться от выхода из домов и объезжать указанные участки. Сообщения об АТО также распространяет республиканское МЧС.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе на западе страны — выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всей стране отключили интернет, власти временно прекратили вещание нескольких телеканалов.Пятого января президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Позже режим ЧП — также до 19 января — распространили на всю территорию Казахстана.Впоследствии Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент заявил, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, но пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".Впоследствии он провел первое заседание Совбеза, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение на ограниченный срок направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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Пожары и погромы: Казахстан захлестнула волна протестов Массовые акции в Казахстане, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ, переросли в беспорядки. Толпы людей вышли на улице с требованиями не только снизить цены, но и отправить правительство страны в отставку. В результате столкновений погибли несколько человек. 2022-01-06T08:35 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, казахстан, алма-ата