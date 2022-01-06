https://ria.ru/20220106/shkolniki-1766788126.html

Российские дипломаты помогли школьникам вернуться из Казахстана на родину

Российские дипломаты помогли школьникам вернуться из Казахстана на родину - РИА Новости, 06.01.2022

Российские дипломаты помогли школьникам вернуться из Казахстана на родину

Сотрудники МИД РФ помогли вернуться на родину группе школьников, находившейся на сборах в Казахстане, сообщили в дипведомстве. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T19:34

2022-01-06T19:34

2022-01-06T19:43

беспорядки в казахстане

в мире

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касым-жомарт токаев

россия

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Сотрудники МИД РФ помогли вернуться на родину группе школьников, находившейся на сборах в Казахстане, сообщили в дипведомстве."Сотрудники МИД России помогли вернуться на родину детской спортивной команде, находившейся на сборах в Алма-Ате. Дипломаты посольства в Киргизии оказали содействие группе (22 человека) на границе и доставили на автобусах в аэропорт Бишкека", - говорится в сообщении Ситуационно-кризисного центра МИД РФ.Отмечается, что дети уже вылетели из Бишкека в РФ - в Екатеринбург.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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