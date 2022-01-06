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Беспорядки в Казахстане
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В Казахстане установили признаки ценового сговора в действиях продавцов СПГ
В Казахстане установили признаки ценового сговора в действиях продавцов СПГ - РИА Новости, 06.01.2022
В Казахстане установили признаки ценового сговора в действиях продавцов СПГ
В действиях крупных продавцов сжиженного газа в Казахстане выявили признаки ценового сговора, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на Агентство по защите и... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T19:08
2022-01-06T19:33
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В действиях крупных продавцов сжиженного газа в Казахстане выявили признаки ценового сговора, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции страны.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. Вчера утром Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Сегодня правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.В республику по просьбе Токаева войдет коллективный контингент ОДКБ. Россия направила бортами ВКС бойцов ВДВ, они будут охранять правительственные и административные здания. Казахстан также ожидает военной помощи от других стран — участниц организации: Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.МИД России рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Пожары и погромы: Казахстан захлестнула волна протестов
Массовые акции в Казахстане, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ, переросли в беспорядки. Толпы людей вышли на улице с требованиями не только снизить цены, но и отправить правительство страны в отставку. В результате столкновений погибли несколько человек.
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в мире, москва, одкб, жанаозен, касым-жомарт токаев, sputnik казахстан, россия
19:08 06.01.2022 (обновлено: 19:33 06.01.2022)
 
В Казахстане установили признаки ценового сговора в действиях продавцов СПГ

В Казахстане установили признаки ценового сговора в действиях крупных продавцов СПГ

© REUTERS / StringerБаррикада возле мэрии во время акций протеста в Алма-Ате, Казахстан
Баррикада возле мэрии во время акций протеста в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / Stringer
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В действиях крупных продавцов сжиженного газа в Казахстане выявили признаки ценового сговора, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции страны.

"В действиях крупных продавцов сжиженного газа в Казахстане установлены признаки ценового сговора", — сказано в сообщении.

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. Вчера утром Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Сегодня правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.
Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.
На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.
В республику по просьбе Токаева войдет коллективный контингент ОДКБ. Россия направила бортами ВКС бойцов ВДВ, они будут охранять правительственные и административные здания. Казахстан также ожидает военной помощи от других стран — участниц организации: Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.
МИД России рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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