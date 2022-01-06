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Госдеп выступил против новых санкций сената по "Северному потоку — 2"
Госдеп выступил против новых санкций сената по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 06.01.2022
Госдеп выступил против новых санкций сената по "Северному потоку — 2"
Администрация США не поддерживает новые санкции против "Северного потока — 2", которые сенат намерен обсудить до середины января, заявил представитель Госдепа... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T22:30
2022-01-06T23:40
в мире
сша
государственный департамент сша
северный поток — 2
киев
дмитрий песков
нед прайс
россия
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ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Администрация США не поддерживает новые санкции против "Северного потока — 2", которые сенат намерен обсудить до середины января, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.Он считает, что эта поправка не будет "подлинным прогрессом в деле противостояния дальнейшей российской агрессии или защиты Украины". При этом, по его словам, Белый дом все равно выступает против газопровода и за сдерживание Москвы."Мы обеспокоены тем, что этот закон, если он будет проведен, только подорвет единство среди наших европейских союзников в критический важный момент, когда мы должны единым фронтом реагировать на российские угрозы, а администрация работает с конгрессом и европейскими союзниками над пакетом санкций (против России)", — сказал Прайс на брифинге."Северный поток — 2""Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября. Против активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу. Вашингтон несколько раз вводил санкции в отношении компаний, причастных к сооружению, в итоге строительство замедлилось почти на год. При этом активную поддержку проекту оказывали ФРГ и Австрия.В ноябре BNA приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. После подачи нового пакета документов BNA возобновит процесс и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии.Процедура необходима, чтобы магистраль соответствовала обновленной Газовой директиве ЕС. Ее нормативы гласят, что труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
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в мире, сша, государственный департамент сша, северный поток — 2, киев, дмитрий песков, нед прайс, россия
22:30 06.01.2022 (обновлено: 23:40 06.01.2022)
 
Госдеп выступил против новых санкций сената по "Северному потоку — 2"

Госдеп выступил против новых санкций по "Северному потоку — 2", рассматриваемых в сенате

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
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ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Администрация США не поддерживает новые санкции против "Северного потока — 2", которые сенат намерен обсудить до середины января, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
Он считает, что эта поправка не будет "подлинным прогрессом в деле противостояния дальнейшей российской агрессии или защиты Украины". При этом, по его словам, Белый дом все равно выступает против газопровода и за сдерживание Москвы.
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"Мы обеспокоены тем, что этот закон, если он будет проведен, только подорвет единство среди наших европейских союзников в критический важный момент, когда мы должны единым фронтом реагировать на российские угрозы, а администрация работает с конгрессом и европейскими союзниками над пакетом санкций (против России)", — сказал Прайс на брифинге.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября. Против активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу. Вашингтон несколько раз вводил санкции в отношении компаний, причастных к сооружению, в итоге строительство замедлилось почти на год. При этом активную поддержку проекту оказывали ФРГ и Австрия.
В ноябре BNA приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. После подачи нового пакета документов BNA возобновит процесс и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии.
Процедура необходима, чтобы магистраль соответствовала обновленной Газовой директиве ЕС. Ее нормативы гласят, что труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.


 
В миреСШАГосударственный департамент СШАСеверный поток — 2КиевДмитрий ПесковНед ПрайсРоссия
 
 
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