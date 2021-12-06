https://ria.ru/20211206/potok-1762403369.html

В Германии назвали условие ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2"

В Германии назвали условие ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2" - РИА Новости, 06.12.2021

В Германии назвали условие ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2"

Газопровод "Северный поток — 2" не могут принять в эксплуатацию, пока идет его сертификация, заявила представитель Минэкономики ФРГ Нина-Мари Гюттлер. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T15:35

2021-12-06T15:35

2021-12-06T16:35

экономика

германия

северный поток — 2

минэкономики фрг

газпром

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БЕРЛИН, 6 дек — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" не могут принять в эксплуатацию, пока идет его сертификация, заявила представитель Минэкономики ФРГ Нина-Мари Гюттлер.На брифинге в Берлине ее спросили, могут ли отложить запуск магистрали, например, из-за ситуации на востоке Украины."В настоящее время мы не находимся в ситуации, когда процесс сертификации завершен. И до тех пор, пока это так, "Северный поток — 2" не может быть принят в эксплуатацию", — ответила Гюттлер."Северный поток — 2""Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября.В ноябре BNA приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. После подачи нового пакета документов BNA возобновит процесс и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии.Процедура необходима, чтобы магистраль соответствовала обновленной Газовой директиве ЕС. Ее нормативы гласят, что труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.

https://ria.ru/20211206/potok-1762308473.html

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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике 2021-12-06T15:35 true PT2M30S

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