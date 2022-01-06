https://ria.ru/20220106/rubl-1766704744.html

Рубль перешел к росту против доллара и евро

Рубль перешел к росту против доллара и евро - РИА Новости, 06.01.2022

Рубль перешел к росту против доллара и евро

Курс рубля перешел к небольшому укреплению против доллара и евро в рамках коррекции после падения утром в четверг и в среду на фоне решения Казахстана... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T09:49

2022-01-06T09:49

2022-01-06T09:49

экономика

казахстан

brent

московская биржа

одкб

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Курс рубля перешел к небольшому укреплению против доллара и евро в рамках коррекции после падения утром в четверг и в среду на фоне решения Казахстана обратиться в ОДКБ, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" 9.41 мск снижался на 32 копейки – 76,48 рубля, курс евро - на 37 копеек – 86,45 рубля.В течение утренних торгов доллар и евро продолжили резкий рост, который начался в среду после обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в ОДКБ. Доллар в четверг максимально поднимался до 77,35 рубля, евро – до 87,5 рубля. К закрытию торгов в среду курс доллара расчетами "завтра" вырос на 1,44 рубля – до 76,8 рубля, евро – на 1,84 рубля, до 86,82 рубля.При этом мартовский фьючерс на нефть марки Brent продолжает снижаться и теряет 0,79% - до 80,16 доллара за баррель.В среду Токаев заявил, что обратился за помощью в ОДКБ в преодолении этой террористической угрозы. Он добавил, что считает обращение к партнёрам по ОДКБ абсолютно уместным и своевременным, думает, что народ Казахстана поддержит это решение.Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

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экономика, казахстан, brent, московская биржа, одкб, касым-жомарт токаев