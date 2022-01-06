https://ria.ru/20220106/rubl-1766696550.html

Рубль продолжил снижаться после событий в Казахстане

Рубль продолжил снижаться после событий в Казахстане - РИА Новости, 06.01.2022

Рубль продолжил снижаться после событий в Казахстане

Рубль продолжил снижение в парах с долларом и евро, европейская валюта поднялась выше 87 рублей впервые с 27 августа, доллар подскочил выше 77 рублей — впервые... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T07:30

2022-01-06T07:30

2022-01-06T08:21

беспорядки в казахстане

экономика

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Рубль продолжил снижение в парах с долларом и евро, европейская валюта поднялась выше 87 рублей впервые с 27 августа, доллар подскочил выше 77 рублей — впервые с 21 апреля 2021, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" 7.27 мск рос на 59 копеек — 87,41 рубля, курс доллара — на 47 копеек — 77,27 рубля.При этом мартовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,36 процента — до 79,7 доллара за баррель.Как отмечал ранее в комментарии РИА Новости эксперт Сергей Дроздов, давление на рублевые активы усилилось после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил помощи у ОДКБ. Также с утра против российской валюты играет снижающиеся котировки нефти. Еще одним фактором выступают ожидания инвесторов встречи глав России и США, которая запланирована на 10 января.Пятого января на фоне протестов жителей Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации. На заседании Совбеза президент сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности организации вскоре решил на ограниченный срок направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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