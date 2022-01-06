07:30 06.01.2022 (обновлено: 08:21 06.01.2022)
Рубль продолжил снижаться после событий в Казахстане
Московская биржа: рубль продолжил снижаться после событий в Казахстане
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Рубль продолжил снижение в парах с долларом и евро, европейская валюта поднялась выше 87 рублей впервые с 27 августа, доллар подскочил выше 77 рублей — впервые с 21 апреля 2021, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" 7.27 мск рос на 59 копеек — 87,41 рубля, курс доллара — на 47 копеек — 77,27 рубля.
При этом мартовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,36 процента — до 79,7 доллара за баррель.
Как отмечал ранее в комментарии РИА Новости эксперт Сергей Дроздов, давление на рублевые активы усилилось после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил помощи у ОДКБ. Также с утра против российской валюты играет снижающиеся котировки нефти. Еще одним фактором выступают ожидания инвесторов встречи глав России и США, которая запланирована на 10 января.
Пятого января на фоне протестов жителей Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации. На заседании Совбеза президент сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности организации вскоре решил на ограниченный срок направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
Курс евро расчетами "завтра" 7.27 мск рос на 59 копеек — 87,41 рубля, курс доллара — на 47 копеек — 77,27 рубля.
При этом мартовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,36 процента — до 79,7 доллара за баррель.
Как отмечал ранее в комментарии РИА Новости эксперт Сергей Дроздов, давление на рублевые активы усилилось после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил помощи у ОДКБ. Также с утра против российской валюты играет снижающиеся котировки нефти. Еще одним фактором выступают ожидания инвесторов встречи глав России и США, которая запланирована на 10 января.
Пятого января на фоне протестов жителей Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации. На заседании Совбеза президент сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности организации вскоре решил на ограниченный срок направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.