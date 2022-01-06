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"Аэрофлот" отменил утренние рейсы в Россию из Казахстана

"Аэрофлот" отменил утренние рейсы в Россию из Казахстана - РИА Новости, 06.01.2022

"Аэрофлот" отменил утренние рейсы в Россию из Казахстана

Вечерние рейсы "Аэрофлота" из Москвы в города Казахстана на данный момент значатся в расписании, утренние рейсы из этой страны в столицу России не состоялись,... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T11:06

2022-01-06T11:06

2022-01-06T14:17

казахстан

алма-ата

москва

аэрофлот

нур-султан

россия

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Вечерние рейсы "Аэрофлота" из Москвы в города Казахстана на данный момент значатся в расписании, утренние рейсы из этой страны в столицу России не состоялись, следует из данных онлайн-табло московского аэропорта Шереметьево.В среду авиакомпания на фоне протестов в Казахстане отменила перелеты в Алма-Ату и Нур-Султан.На четверг запланированы три вечерних рейса: из Москвы в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау (вылеты в 20:50, 23:20 и 23:35 соответственно). Утренние рейсы "Аэрофлота" из Алма-Аты и Нур-Султана в Москву отменены.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766708319.html

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казахстан, алма-ата, москва, аэрофлот, нур-султан, россия