https://ria.ru/20220106/putin-1766712423.html

Путин поручил принять меры по сохранению этнокультурного многообразия

Путин поручил принять меры по сохранению этнокультурного многообразия - РИА Новости, 06.01.2022

Путин поручил принять меры по сохранению этнокультурного многообразия

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать и принять меры по реализации гарантий сохранения этнокультурного многообразия народов РФ в рамках... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T10:39

2022-01-06T10:39

2022-01-06T10:39

культура

общество

сергей кириенко

владимир толстой

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать и принять меры по реализации гарантий сохранения этнокультурного многообразия народов РФ в рамках проведения Года культурного наследия народов России."Правительству РФ в рамках проведения Года культурного наследия народов России разработать совместно с Советом при президенте РФ по межнациональным отношениям и Советом при президенте РФ по культуре и искусству и принять меры по реализации конституционных гарантий сохранения этнокультурного многообразия народов РФ, а также по оказанию на регулярной основе дополнительной поддержки мастерам народного искусства и традиционного художественного творчества", — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.Ответственными за исполнение поручения значатся председатель правительства РФ Михаил Мишустин, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. Срок исполнения - 1 марта 2022 года.Поручение президента входит в перечень поручений по итогам пресс-конференции, состоявшейся 23 декабря 2021 года.

https://ria.ru/20210930/marshruy-1752453285.html

https://ria.ru/20211206/natsproekt-1762048740.html

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общество, сергей кириенко, владимир толстой, михаил мишустин, россия