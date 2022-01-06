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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220106/putin-1766712423.html
Путин поручил принять меры по сохранению этнокультурного многообразия
Путин поручил принять меры по сохранению этнокультурного многообразия - РИА Новости, 06.01.2022
Путин поручил принять меры по сохранению этнокультурного многообразия
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать и принять меры по реализации гарантий сохранения этнокультурного многообразия народов РФ в рамках... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T10:39
2022-01-06T10:39
культура
общество
сергей кириенко
владимир толстой
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать и принять меры по реализации гарантий сохранения этнокультурного многообразия народов РФ в рамках проведения Года культурного наследия народов России."Правительству РФ в рамках проведения Года культурного наследия народов России разработать совместно с Советом при президенте РФ по межнациональным отношениям и Советом при президенте РФ по культуре и искусству и принять меры по реализации конституционных гарантий сохранения этнокультурного многообразия народов РФ, а также по оказанию на регулярной основе дополнительной поддержки мастерам народного искусства и традиционного художественного творчества", — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.Ответственными за исполнение поручения значатся председатель правительства РФ Михаил Мишустин, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. Срок исполнения - 1 марта 2022 года.Поручение президента входит в перечень поручений по итогам пресс-конференции, состоявшейся 23 декабря 2021 года.
https://ria.ru/20210930/marshruy-1752453285.html
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общество, сергей кириенко, владимир толстой, михаил мишустин, россия
10:39 06.01.2022
 
Путин поручил принять меры по сохранению этнокультурного многообразия

Президент Путин поручил принять меры по сохранению этнокультурного многообразия народов

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместное заседание Государственного Совета РФ и президентского Совета по науке и образованию
Президент РФ Владимир Путин проводит совместное заседание Государственного Совета РФ и президентского Совета по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать и принять меры по реализации гарантий сохранения этнокультурного многообразия народов РФ в рамках проведения Года культурного наследия народов России.
"Правительству РФ в рамках проведения Года культурного наследия народов России разработать совместно с Советом при президенте РФ по межнациональным отношениям и Советом при президенте РФ по культуре и искусству и принять меры по реализации конституционных гарантий сохранения этнокультурного многообразия народов РФ, а также по оказанию на регулярной основе дополнительной поддержки мастерам народного искусства и традиционного художественного творчества", — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
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Ответственными за исполнение поручения значатся председатель правительства РФ Михаил Мишустин, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. Срок исполнения - 1 марта 2022 года.
Поручение президента входит в перечень поручений по итогам пресс-конференции, состоявшейся 23 декабря 2021 года.
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КультураОбществоСергей КириенкоВладимир ТолстойМихаил МишустинРоссия
 
 
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