Путин поручил принять меры по сохранению этнокультурного многообразия
Президент Путин поручил принять меры по сохранению этнокультурного многообразия народов
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместное заседание Государственного Совета РФ и президентского Совета по науке и образованию
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать и принять меры по реализации гарантий сохранения этнокультурного многообразия народов РФ в рамках проведения Года культурного наследия народов России.
"Правительству РФ в рамках проведения Года культурного наследия народов России разработать совместно с Советом при президенте РФ по межнациональным отношениям и Советом при президенте РФ по культуре и искусству и принять меры по реализации конституционных гарантий сохранения этнокультурного многообразия народов РФ, а также по оказанию на регулярной основе дополнительной поддержки мастерам народного искусства и традиционного художественного творчества", — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
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Ответственными за исполнение поручения значатся председатель правительства РФ Михаил Мишустин, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. Срок исполнения - 1 марта 2022 года.
Поручение президента входит в перечень поручений по итогам пресс-конференции, состоявшейся 23 декабря 2021 года.
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