https://ria.ru/20220106/prokuratura-1766801080.html

В Казахстане завели уголовные дела о массовых беспорядках, сообщили СМИ

В Казахстане завели уголовные дела о массовых беспорядках, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.01.2022

В Казахстане завели уголовные дела о массовых беспорядках, сообщили СМИ

Генпрокуратура Казахстана завела уголовные дела об организации и участии в массовых беспорядках, передает телеканал "Хабар 24". РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-06T22:01

2022-01-06T22:01

2022-01-07T00:20

беспорядки в казахстане

казахстан

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жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

генеральная прокуратура казахстана

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Генпрокуратура Казахстана завела уголовные дела об организации и участии в массовых беспорядках, передает телеканал "Хабар 24".Создана межведомственная следственная оперативная группа, в состав которой вошли "наиболее опытные сотрудники МВД, КНБ и других правоохранительных органов под руководством специального прокурора".Протесты и беспорядки в КазахстанеАкции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. Вчера утром Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Сегодня правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.В республику по просьбе Токаева войдет коллективный контингент ОДКБ. Россия направила бортами ВКС бойцов ВДВ, они будут охранять правительственные и административные здания. Казахстан также ожидает военной помощи от других стран — участниц организации: Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.МИД России рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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казахстан, в мире, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, генеральная прокуратура казахстана