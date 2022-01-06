16:32 06.01.2022 (обновлено: 17:17 06.01.2022)
В Талдыкоргане закрылись почти все супермаркеты
В казахстанском Талдыкоргане закрылись почти все супермаркеты, цены на продукты взлетели
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкМестные жители в Казахстане стоят в очереди у одного магазинов
© Sputnik / Абзал Калиев
Местные жители в Казахстане стоят в очереди у одного магазинов
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Почти все супермаркеты закрыты в городе Талдыкорган Алматинской области Казахстана, цены на продукты взлетели, автомобилисты дерутся за бензин на заправках, передает Sputnik Казахстан.
По его сообщению, в городе не работают банкоматы, за исключением "Халык банка", люди простаивают огромные очереди, чтобы снять наличные.
"Закрыты практически все супермаркеты, работают мелкие магазины", - говорится в сообщении. Отмечается, что цены на продукты в городе взлетели.
Отмечается также, что местные АЗС за исключением одной приостановили работу, бензин отпускают в ограниченном количестве. Водители на заправках устраивают "кулачные бои", а жители города сообщают о звуках редких выстрелов.
В среду сообщалось, что участники протестов в Талдыкоргане снесли памятник первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.
Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.