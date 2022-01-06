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В Талдыкоргане закрылись почти все супермаркеты

В Талдыкоргане закрылись почти все супермаркеты - РИА Новости, 06.01.2022

В Талдыкоргане закрылись почти все супермаркеты

Почти все супермаркеты закрыты в городе Талдыкорган Алматинской области Казахстана, цены на продукты взлетели, автомобилисты дерутся за бензин на заправках,... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T16:32

2022-01-06T16:32

2022-01-06T17:17

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Почти все супермаркеты закрыты в городе Талдыкорган Алматинской области Казахстана, цены на продукты взлетели, автомобилисты дерутся за бензин на заправках, передает Sputnik Казахстан.По его сообщению, в городе не работают банкоматы, за исключением "Халык банка", люди простаивают огромные очереди, чтобы снять наличные."Закрыты практически все супермаркеты, работают мелкие магазины", - говорится в сообщении. Отмечается, что цены на продукты в городе взлетели.Отмечается также, что местные АЗС за исключением одной приостановили работу, бензин отпускают в ограниченном количестве. Водители на заправках устраивают "кулачные бои", а жители города сообщают о звуках редких выстрелов.В среду сообщалось, что участники протестов в Талдыкоргане снесли памятник первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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