01:08 06.01.2022 (обновлено: 01:12 06.01.2022)
МИД призвал россиян в Казахстане укрыться в домах с запасами продовольствия
МИД РФ призвал россиян в Казахстане укрыться в домах и гостиницах с продовольствием
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российский МИД в связи с введением в Казахстане комендантского часа рекомендует находящимся в стране россиянам укрыться в домах и гостиницах с запасами продовольствия и еды.
"В Казахстане - режим ЧП и комендантский час (23.00-07.00). Вновь рекомендуем российским гражданам соблюдать осторожность, избегать мест скопления людей, укрыться в гостиницах/домах, обеспечить запасы продуктов и воды, следить за событиями, сообщениями загранучреждений и МИД РФ", - говорится в комментарии департамента ситуационно-кризисный центр МИД РФ.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Пятого января президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений". В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".