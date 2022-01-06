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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220106/prazdniki-1766714070.html
Туристы рассказали об идеальном отдыхе в новогодние праздники
Туристы рассказали об идеальном отдыхе в новогодние праздники - РИА Новости, 06.01.2022
Туристы рассказали об идеальном отдыхе в новогодние праздники
Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, как они любят проводить время на зимних каникулах и где им особенно понравилось отдыхать. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T11:36
2022-01-06T11:36
туризм
калининград
швейцария
сочи
доминикана
новый год
домбай
новости - туризм
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, как они любят проводить время на зимних каникулах и где им особенно понравилось отдыхать.В исследовании приняли участие 1370 человек.Большинство туристов (79 процентов) предпочитают в зимние каникулы быть в уютной обстановке. Остальным нравится проводить это время в компании друзей или на шумных вечеринках. При этом 35 процентов любят спортивные активности на снежных склонах, 65 процентов – наслаждаются неспешными прогулками по украшенным городам или живописным лесам. Находиться на природе в выходные любят 77 процентов туристов, 23 процента отдают предпочтение сити-отдыху.Среди российских направлений идеальные новогодние каникулы чаще всего туристы проводили на Домбае, в Сочи и Калининграде. А среди стран — в Таиланде, Швейцарии и Доминикане. Также некоторые опрошенные отмечали, что самый лучший отдых у них был дома или на даче. И большинство, или 84 процента, с легкостью готовы вновь организовать и повторить идеальные новогодние выходные. Однако 21 процент респондентов признались, что во время праздников все же предпочитают не отдыхать, а работать.
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калининград, швейцария, сочи, доминикана, новый год, домбай, новости - туризм, туристы, туризм
11:36 06.01.2022
 
Туристы рассказали об идеальном отдыхе в новогодние праздники

Туристы рассказали, каким образом и где они проводили идеальные новогодние каникулы

© Depositphotos / PostmodernstudioНовогодняя елка и самолет
Новогодняя елка и самолет - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© Depositphotos / Postmodernstudio
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, как они любят проводить время на зимних каникулах и где им особенно понравилось отдыхать.
В исследовании приняли участие 1370 человек.
Большинство туристов (79 процентов) предпочитают в зимние каникулы быть в уютной обстановке. Остальным нравится проводить это время в компании друзей или на шумных вечеринках.
При этом 35 процентов любят спортивные активности на снежных склонах, 65 процентов – наслаждаются неспешными прогулками по украшенным городам или живописным лесам. Находиться на природе в выходные любят 77 процентов туристов, 23 процента отдают предпочтение сити-отдыху.
Среди российских направлений идеальные новогодние каникулы чаще всего туристы проводили на Домбае, в Сочи и Калининграде. А среди стран — в Таиланде, Швейцарии и Доминикане. Также некоторые опрошенные отмечали, что самый лучший отдых у них был дома или на даче. И большинство, или 84 процента, с легкостью готовы вновь организовать и повторить идеальные новогодние выходные. Однако 21 процент респондентов признались, что во время праздников все же предпочитают не отдыхать, а работать.
Венеция - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Вчера, 15:12Туризм
Туристы рассказали, куда хотели бы отправиться в путешествие в 2022 году
 
ТуризмКалининградШвейцарияСочиДоминиканаНовый годДомбайНовости - ТуризмтуристыТуризм
 
 
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