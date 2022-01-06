https://ria.ru/20220106/postradavshiy-1766785559.html
Пострадавшего в Алма-Ате сотрудника СМИ доставили в больницу
Пострадавшего в Алма-Ате сотрудника СМИ доставили в больницу - РИА Новости, 06.01.2022
Пострадавшего в Алма-Ате сотрудника СМИ доставили в больницу
Пострадавший в Алма-Ате сотрудник одного из казахстанских СМИ доставлен в больницу, первую помощь ему оказали военные, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T19:11
2022-01-06T19:11
2022-01-06T19:18
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
алма-ата
одкб
жанаозен
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/05/1766657343_0:0:1249:702_1920x0_80_0_0_e68475a91b9fb2abd43175c1d9ed5102.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Пострадавший в Алма-Ате сотрудник одного из казахстанских СМИ доставлен в больницу, первую помощь ему оказали военные, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.Ранее агентство передало, что журналист одного из казахстанских СМИ получил ранение во время зачистки в Алма-Ате."Раненому сотруднику одного из СМИ первую помощь оказали военные. После он был доставлен в больницу", - информирует агентство.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220106/telekanaly-1766783139.html
казахстан
алма-ата
жанаозен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/05/1766657343_0:0:937:702_1920x0_80_0_0_d0c006a2dbdae461f84aa3cbe4e080c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, алма-ата, одкб, жанаозен, касым-жомарт токаев
19:11 06.01.2022 (обновлено: 19:18 06.01.2022)
Пострадавшего в Алма-Ате сотрудника СМИ доставили в больницу
Sputnik Казахстан: пострадавшего в Алма-Ате сотрудника СМИ доставили в больницу