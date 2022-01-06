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Боррель хочет видеть повторение "майдана" в Казахстане, считает Полянский

Боррель хочет видеть повторение "майдана" в Казахстане, считает Полянский - РИА Новости, 06.01.2022

Боррель хочет видеть повторение "майдана" в Казахстане, считает Полянский

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предположил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, вероятно, предпочел бы видеть повторение "майдана" в РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T21:51

2022-01-06T21:51

2022-01-06T21:51

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

мангистауская область

одкб

евросоюз

касым-жомарт токаев

дмитрий полянский

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ООН, 6 янв - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предположил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, вероятно, предпочел бы видеть повторение "майдана" в Казахстане.Ранее Боррель заявил, что ЕС готов оказать поддержку решению кризиса в Казахстане, добавив, что помощь ОДКБ Казахстану "вызывает воспоминания о ситуациях, которых следует избегать"."Видимо, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предпочел бы видеть в Казахстане повторение незаконного майданного переворота, произошедшего на Украине, что, очевидно, вызывает у него лучшие воспоминания", - написал Полянский в Twitter.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева.Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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