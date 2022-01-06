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Военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты

Военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты - РИА Новости, 06.01.2022

Военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты

Военнослужащие на БТР и бронетранспортерах окружили участников протестов в Алма-Ате, передает агентство Sputnik Казахстан . РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T07:06

2022-01-06T07:06

2022-01-06T07:41

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алма-ата

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НУР-СУЛТАН, 6 янв — РИА Новости. Военнослужащие на БТР и бронетранспортерах окружили участников протестов в Алма-Ате, передает агентство Sputnik Казахстан .Ранее телеканал "Мир 24" сообщил, что масштабная зачистка от мародеров началась в Алма-Ате в четверг утром, в операции принимают участие военные и представители силовых ведомств.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации. На заседании Совбеза Токаев сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности организации вскоре принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы, которые, как сообщалось, пробудут там в течение ограниченного времени.Токаев предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики.На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.

https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html

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