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События в Казахстане не повлияют на переговоры с Россией, заявил Белый дом
События в Казахстане не повлияют на переговоры с Россией, заявил Белый дом - РИА Новости, 06.01.2022
События в Казахстане не повлияют на переговоры с Россией, заявил Белый дом
События в Казахстане никак не повлияли на планы переговоров с Россией, заявила в четверг на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T23:13
2022-01-06T23:13
2022-01-06T23:14
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. События в Казахстане никак не повлияли на планы переговоров с Россией, заявила в четверг на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки. "Нет, планов по изменению запланированных на следующую неделю трех раундов переговоров нет", - сказала Псаки, отвечая на вопрос о том, повлияет ли ситуация в Казахстане на запланированные переговоры с Россией.Переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия-НАТО, затем 13 января в Вене состоятся переговоры Россия-ОБСЕ.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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в мире, казахстан, сша, женева (город), совет россия-нато, россия
23:13 06.01.2022 (обновлено: 23:14 06.01.2022)
События в Казахстане не повлияют на переговоры с Россией, заявил Белый дом
Белый дом: события в Казахстане никак не повлияли на планы переговоров с Россией