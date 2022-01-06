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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220106/peregovory-1766807139.html
События в Казахстане не повлияют на переговоры с Россией, заявил Белый дом
События в Казахстане не повлияют на переговоры с Россией, заявил Белый дом - РИА Новости, 06.01.2022
События в Казахстане не повлияют на переговоры с Россией, заявил Белый дом
События в Казахстане никак не повлияли на планы переговоров с Россией, заявила в четверг на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T23:13
2022-01-06T23:14
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
сша
женева (город)
совет россия-нато
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. События в Казахстане никак не повлияли на планы переговоров с Россией, заявила в четверг на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки. "Нет, планов по изменению запланированных на следующую неделю трех раундов переговоров нет", - сказала Псаки, отвечая на вопрос о том, повлияет ли ситуация в Казахстане на запланированные переговоры с Россией.Переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия-НАТО, затем 13 января в Вене состоятся переговоры Россия-ОБСЕ.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, казахстан, сша, женева (город), совет россия-нато, россия
23:13 06.01.2022 (обновлено: 23:14 06.01.2022)
 
События в Казахстане не повлияют на переговоры с Россией, заявил Белый дом

Белый дом: события в Казахстане никак не повлияли на планы переговоров с Россией

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. События в Казахстане никак не повлияли на планы переговоров с Россией, заявила в четверг на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.
"Нет, планов по изменению запланированных на следующую неделю трех раундов переговоров нет", - сказала Псаки, отвечая на вопрос о том, повлияет ли ситуация в Казахстане на запланированные переговоры с Россией.
Переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия-НАТО, затем 13 января в Вене состоятся переговоры Россия-ОБСЕ.
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