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Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Остином
Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Остином - РИА Новости, 06.01.2022
Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Остином
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, стороны обсудили вопросы безопасности, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T17:07
2022-01-06T17:07
2022-01-06T17:09
безопасность
сергей шойгу
министерство обороны сша
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
ллойд остин
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, стороны обсудили вопросы безопасности, сообщает Минобороны России."Шестого января 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Джеймса Остина. Обсуждены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.
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безопасность, сергей шойгу, министерство обороны сша, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), ллойд остин
17:07 06.01.2022 (обновлено: 17:09 06.01.2022)
Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Остином
Министр обороны Шойгу обсудил с главой Пентагона Остином вопросы безопасности