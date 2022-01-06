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В Кызылординской области проводят антитеррористическую операцию

В Кызылординской области проводят антитеррористическую операцию - РИА Новости, 06.01.2022

В Кызылординской области проводят антитеррористическую операцию

В Кызылординской области на юге Казахстана идет антитеррористическая операция, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на главу региона Гульшару Абдыкаликову,... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T20:19

2022-01-06T20:19

2022-01-06T21:20

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Кызылординской области на юге Казахстана идет антитеррористическая операция, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на главу региона Гульшару Абдыкаликову, выступившую в эфире телеканала "Хабар 24".В области действует красный уровень террористической опасности."В беспорядках пострадали 168 человек", — сообщило агентство. По данным ТВ, госпитализированы 77 из них. Как сообщают СМИ, во время беспорядков в Кызылординской области был нанесен ущерб зданиям филиала партии Nur Otan и облсуда.Массовые беспорядки в КазахстанеАкции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. Вчера утром Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Сегодня правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.В республику по просьбе Токаева войдет коллективный контингент ОДКБ. Россия направила бортами ВКС бойцов ВДВ, они будут охранять правительственные и административные здания. Казахстан также ожидает военной помощи от других стран — участниц организации: Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.МИД России рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/mirotvortsy-1766771353.html

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Пожары и погромы: Казахстан захлестнула волна протестов Массовые акции в Казахстане, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ, переросли в беспорядки. Толпы людей вышли на улице с требованиями не только снизить цены, но и отправить правительство страны в отставку. В результате столкновений погибли несколько человек. 2022-01-06T20:19 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, кызылординская область, sputnik казахстан, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев