20:19 06.01.2022 (обновлено: 21:20 06.01.2022)
В Кызылординской области проводят антитеррористическую операцию
В Кызылординской области проводят антитеррористическую операцию
© Sputnik / Владислав Воднев
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Кызылординской области на юге Казахстана идет антитеррористическая операция, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на главу региона Гульшару Абдыкаликову, выступившую в эфире телеканала "Хабар 24".
В области действует красный уровень террористической опасности.
"В беспорядках пострадали 168 человек", — сообщило агентство. По данным ТВ, госпитализированы 77 из них.
Как сообщают СМИ, во время беспорядков в Кызылординской области был нанесен ущерб зданиям филиала партии Nur Otan и облсуда.
Массовые беспорядки в Казахстане
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. Вчера утром Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Сегодня правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.
Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.
На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.
В республику по просьбе Токаева войдет коллективный контингент ОДКБ. Россия направила бортами ВКС бойцов ВДВ, они будут охранять правительственные и административные здания. Казахстан также ожидает военной помощи от других стран — участниц организации: Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.
МИД России рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.