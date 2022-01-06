https://ria.ru/20220106/operatsiya-1766712650.html
Жителей Алма-Аты предупредили о проведении антитеррористической операции
Жителей Алма-Аты предупредили о проведении антитеррористической операции - РИА Новости, 06.01.2022
Жителей Алма-Аты предупредили о проведении антитеррористической операции
Жителям Алма-Аты в ходе экстренного включения по ТВ сообщили о проведении антитеррористической операции, рекомендовали укрыться в безопасном месте и не стоять... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T10:41
2022-01-06T10:41
2022-01-06T14:24
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
алма-ата
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АЛМА-АТА, 6 янв - РИА Новости. Жителям Алма-Аты в ходе экстренного включения по ТВ сообщили о проведении антитеррористической операции, рекомендовали укрыться в безопасном месте и не стоять возле окон, если спецоперация будет возле дома, передает местное издание Informburo.kz.По сообщению издания, произошло "экстренное включение" на гостелеканалах, вещающих в Алма-Ате."Горожанам сообщили о проведении антитеррористической операции, рекомендовали укрыться в безопасном месте, не стоять у окон, если спецоперация будет возле дома", - говорится в сообщении.Отмечается, что жители также получили SMS-оповещения.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Пятого января Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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в мире, казахстан, алма-ата
10:41 06.01.2022 (обновлено: 14:24 06.01.2022)
Жителей Алма-Аты предупредили о проведении антитеррористической операции
Жителей Алма-Аты по телевидению предупредили о проведении антитеррористической операции
АЛМА-АТА, 6 янв - РИА Новости. Жителям Алма-Аты в ходе экстренного включения по ТВ сообщили о проведении антитеррористической операции, рекомендовали укрыться в безопасном месте и не стоять возле окон, если спецоперация будет возле дома, передает местное издание Informburo.kz.
По сообщению издания, произошло "экстренное включение" на гостелеканалах, вещающих в Алма-Ате
.
"Горожанам сообщили о проведении антитеррористической операции, рекомендовали укрыться в безопасном месте, не стоять у окон, если спецоперация будет возле дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жители также получили SMS-оповещения.
Массовые протесты в Казахстане
начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен
и Актау
в Мангистауской области
- нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Пятого января Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях
, а также в Алма-Ате и Нур-Султане
. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".
В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ
"в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.