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В ООН заявили, что внимательно следят за событиями в Казахстане

В ООН заявили, что внимательно следят за событиями в Казахстане - РИА Новости, 06.01.2022

В ООН заявили, что внимательно следят за событиями в Казахстане

ООН внимательно следит за развитием событий в Казахстане и поддерживает контакты с властями страны относительно продолжающихся там столкновений, заявил... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T20:31

2022-01-06T20:31

2022-01-06T20:34

беспорядки в казахстане

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мид казахстана

стефан дюжаррик

средняя азия

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ООН, 6 янв – РИА Новости. ООН внимательно следит за развитием событий в Казахстане и поддерживает контакты с властями страны относительно продолжающихся там столкновений, заявил официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик."Мы продолжаем очень внимательно отслеживать ситуацию", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга.Он информировал, что ООН находится в контакте с казахстанскими властями по поводу происходящих в стране событий. В качестве примера Дюжаррик упомянул о разговоре между спецпредставителем генсека ООН по Средней Азии и заместителем главы МИД Казахстана, в ходе которого представитель Всемирной организации призвала власти страны воздержаться от насилия.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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2022

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