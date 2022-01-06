https://ria.ru/20220106/omikron-1766781187.html
Мурашко заявил о выявлении "омикрона" у людей, не покидавших пределы страны
Мурашко заявил о выявлении "омикрона" у людей, не покидавших пределы страны - РИА Новости, 06.01.2022
Мурашко заявил о выявлении "омикрона" у людей, не покидавших пределы страны
В России есть не только "завозные" случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон", в регионах уже выявляют его у людей, не покидавших пределы страны, заявил... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T18:40
2022-01-06T18:40
2022-01-06T18:47
распространение коронавируса
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В России есть не только "завозные" случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон", в регионах уже выявляют его у людей, не покидавших пределы страны, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Мурашко в четверг провел заседание штаба по коронавирусу и организации медпомощи в праздничные дни."Вирус отличает крайне высокая контагиозность, то есть заразность, он очень быстро распространяется. Сегодня мы видим в нашей стране не только "завозные" случаи заражения новым штаммом. В регионах уже есть случаи выявления "омикрона" у людей, не покидавших пределы нашей страны",- сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба Минздрава РФ.
https://ria.ru/20220105/omikron-1766651869.html
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
18:40 06.01.2022 (обновлено: 18:47 06.01.2022)
Мурашко заявил о выявлении "омикрона" у людей, не покидавших пределы страны
Глава Минздрава Мурашко заявил о выявлении "омикрона" у людей, не выезжавших за границу