https://ria.ru/20220106/omikron-1766781187.html

Мурашко заявил о выявлении "омикрона" у людей, не покидавших пределы страны

Мурашко заявил о выявлении "омикрона" у людей, не покидавших пределы страны - РИА Новости, 06.01.2022

Мурашко заявил о выявлении "омикрона" у людей, не покидавших пределы страны

В России есть не только "завозные" случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон", в регионах уже выявляют его у людей, не покидавших пределы страны, заявил... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T18:40

2022-01-06T18:40

2022-01-06T18:47

распространение коронавируса

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

михаил мурашко

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В России есть не только "завозные" случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон", в регионах уже выявляют его у людей, не покидавших пределы страны, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Мурашко в четверг провел заседание штаба по коронавирусу и организации медпомощи в праздничные дни."Вирус отличает крайне высокая контагиозность, то есть заразность, он очень быстро распространяется. Сегодня мы видим в нашей стране не только "завозные" случаи заражения новым штаммом. В регионах уже есть случаи выявления "омикрона" у людей, не покидавших пределы нашей страны",- сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба Минздрава РФ.

https://ria.ru/20220105/omikron-1766651869.html

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