https://ria.ru/20220106/omikron-1766733759.html
Британский миллиардер Ричард Брэнсон заразился "омикроном"
Британский миллиардер Ричард Брэнсон заразился "омикроном" - РИА Новости, 06.01.2022
Британский миллиардер Ричард Брэнсон заразился "омикроном"
Британский миллиардер, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон сообщил, что вместе с друзьями и семьей заразился "омикрон"-штаммом коронавируса,... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T13:32
2022-01-06T13:32
2022-01-06T13:51
распространение коронавируса
в мире
великобритания
ричард брэнсон
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Британский миллиардер, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон сообщил, что вместе с друзьями и семьей заразился "омикрон"-штаммом коронавируса, заболевание протекает в легкой форме благодаря вакцинации."Друзья и семья, включая меня и мою жену Джоан, недавно заразились "омикроном", - написал Брэнсон в Twitter, добавив, что благодаря вакцинации и ревакцинации "симптомы легкие".Брэнсон призвал всех, у кого есть такая возможность, получить бустерную дозу вакцины от COVID-19.
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в мире, великобритания, ричард брэнсон, омикрон-штамм коронавируса
13:32 06.01.2022 (обновлено: 13:51 06.01.2022)
Британский миллиардер Ричард Брэнсон заразился "омикроном"
Британский миллиардер Ричард Брэнсон со всей семьей заразился "омикроном"