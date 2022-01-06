https://ria.ru/20220106/omikron-1766733759.html

Британский миллиардер Ричард Брэнсон заразился "омикроном"

Британский миллиардер Ричард Брэнсон заразился "омикроном" - РИА Новости, 06.01.2022

Британский миллиардер Ричард Брэнсон заразился "омикроном"

Британский миллиардер, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон сообщил, что вместе с друзьями и семьей заразился "омикрон"-штаммом коронавируса,... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T13:32

2022-01-06T13:32

2022-01-06T13:51

распространение коронавируса

в мире

великобритания

ричард брэнсон

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Британский миллиардер, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон сообщил, что вместе с друзьями и семьей заразился "омикрон"-штаммом коронавируса, заболевание протекает в легкой форме благодаря вакцинации."Друзья и семья, включая меня и мою жену Джоан, недавно заразились "омикроном", - написал Брэнсон в Twitter, добавив, что благодаря вакцинации и ревакцинации "симптомы легкие".Брэнсон призвал всех, у кого есть такая возможность, получить бустерную дозу вакцины от COVID-19.

https://ria.ru/20220106/omikron-1766734079.html

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в мире, великобритания, ричард брэнсон, омикрон-штамм коронавируса