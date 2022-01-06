23:53 06.01.2022 (обновлено: 00:10 07.01.2022)
Калашников поддержал идею о постоянной дислокации ОДКБ в Казахстане
Депутат Калашников поддержал идею о постоянной дислокации миротворцев ОДКБ в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников поддерживает идею о постоянной дислокации миротворцев ОДКБ в Казахстане.
Ранее руководитель думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил разместить силы ОДКБ в Казахстане на постоянной основе.
"Будет такое решение (о постоянно дислокации - ред.) - я его только поприветствую. Безопасность наших стран все время под угрозой, все время нас испытывают на прочность", - сказал Калашников РИА Новости.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева.
Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.