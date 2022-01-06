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ОДКБ заявила о прибытии передовой группы миротворцев в Казахстан

ОДКБ заявила о прибытии передовой группы миротворцев в Казахстан - РИА Новости, 06.01.2022

ОДКБ заявила о прибытии передовой группы миротворцев в Казахстан

Переброска миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан началась, передовая группа российской части уже там и приступила к выполнению задач, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T20:38

2022-01-06T20:38

2022-01-06T21:25

беспорядки в казахстане

казахстан

одкб

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жанаозен

касым-жомарт токаев

станислав зась

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Переброска миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан началась, передовая группа российской части уже там и приступила к выполнению задач, заявил РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась."В рабочем порядке выразили готовность участвовать все наши государства со своими подразделениями, и уже начата их переброска. Передовая группа российской части миротворческого контингента находится уже в Казахстане и приступила к выполнению поставленных задач", - заявил Зась РИА Новости.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева.Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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Генсек ОДКБ рассказал о вводе в Казахстан миротворческих сил Генсек ОДКБ рассказал о вводе в Казахстан миротворческих сил 2022-01-06T20:38 true PT0M23S

Прибытие воздушно-десантных войск России в Казахстан Кадры прибытия первых российских десантников в составе миротворческих сил ОДКБ в Казахстан 2022-01-06T20:38 true PT0M34S

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