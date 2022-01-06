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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220106/odkb-1766746495.html
Генсек ОДКБ обсудил с премьером Армении переброску миротворцев в Казахстан
Генсек ОДКБ обсудил с премьером Армении переброску миротворцев в Казахстан - РИА Новости, 06.01.2022
Генсек ОДКБ обсудил с премьером Армении переброску миротворцев в Казахстан
Генсек ОДКБ Станислав Зась обсудил с действующим председателем организации, премьером Армении Николом Пашиняном, переброску контингента ОДКБ в Казахстан,... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T14:56
2022-01-06T15:04
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
армения
одкб
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Генсек ОДКБ Станислав Зась обсудил с действующим председателем организации, премьером Армении Николом Пашиняном, переброску контингента ОДКБ в Казахстан, говорится в пресс-релизе организации."Шестого января 2022 года состоялся телефонный разговор генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с председателем Совета коллективной безопасности, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", - сказано в сообщении."Станислав Зась проинформировал о ситуации в Республике Казахстан и о ходе реализации решения Совета коллективной безопасности о направлении в эту страну коллективных миротворческих сил ОДКБ для нормализации обстановки в стране", - говорится в релизе.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, казахстан, армения, одкб
14:56 06.01.2022 (обновлено: 15:04 06.01.2022)
 
Генсек ОДКБ обсудил с премьером Армении переброску миротворцев в Казахстан

Генсек ОДКБ Зась обсудил с премьером Армении Пашиняном переброску миротворцев в Казахстан

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчения стран ОДКБ
Учения стран ОДКБ - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Генсек ОДКБ Станислав Зась обсудил с действующим председателем организации, премьером Армении Николом Пашиняном, переброску контингента ОДКБ в Казахстан, говорится в пресс-релизе организации.
"Шестого января 2022 года состоялся телефонный разговор генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с председателем Совета коллективной безопасности, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", - сказано в сообщении.
"Станислав Зась проинформировал о ситуации в Республике Казахстан и о ходе реализации решения Совета коллективной безопасности о направлении в эту страну коллективных миротворческих сил ОДКБ для нормализации обстановки в стране", - говорится в релизе.
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