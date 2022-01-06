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От России в состав контингента ОДКБ в Казахстане вошли подразделения ВДВ

От России в состав контингента ОДКБ в Казахстане вошли подразделения ВДВ - РИА Новости, 06.01.2022

От России в состав контингента ОДКБ в Казахстане вошли подразделения ВДВ

От России в состав контингента ОДКБ вошли подразделения Воздушно-десантных войск, сообщает секретариат ОДКБ. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T10:11

2022-01-06T10:11

2022-01-06T14:22

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. От России в состав контингента ОДКБ вошли подразделения Воздушно-десантных войск, сообщает секретариат ОДКБ."От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск", - говорится в сообщении.Добавляется, что, помимо РФ, в состав Коллективных миротворческие сил вошли подразделения вооруженных сил Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220106/mirotvortsy-1766708758.html

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