01:04 06.01.2022 (обновлено: 01:15 06.01.2022)
В Госдуме рассказали, что требуется для введения сил ОДКБ в Казахстан
Калашников: для направления сил ОДКБ в Казахстан не нужно одобрение российского парламента
© REUTERS / STRINGERСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Разрешение парламента РФ не нужно для направления контингента ОДКБ в Казахстан, для этого есть устав организации, ее силы находятся в постоянной готовности, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан Коллективные миротворческие силы в связи с обращением президента Касым-Жомарта Токаева, сообщил ранее премьер-министр Армении, председатель совета Никол Пашинян. Сообщается, что силы будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.
"Нет, не нужно (разрешение парламента РФ – ред.). Для этого существует устав ОДКБ, специальные силы ОДКБ, они находятся в постоянной готовности, проходят учения, в том числе для таких ситуаций. Разрешение Думы здесь не требуется", - сказал Калашников.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Пятого января президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений". В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".