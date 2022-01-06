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Силовые структуры Нур-Султана перевели на усиленный режим работы

Силовые структуры Нур-Султана перевели на усиленный режим работы - РИА Новости, 06.01.2022

Силовые структуры Нур-Султана перевели на усиленный режим работы

Силовиков в Нур-Султане перевели на усиленный режим работы, сообщило агентство Sputnik Казахстан. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T13:08

2022-01-06T13:08

2022-01-06T14:11

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

нур-султан

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Силовиков в Нур-Султане перевели на усиленный режим работы, сообщило агентство Sputnik Казахстан.Как заявил аким — глава столичной администрации — Алтай Кульгинов, полиция пресекает попытки призывов к беспорядкам. Он также призвал жителей не посещать места массового скопления людей.Общественный транспорт и все объекты, кроме банков и центров обслуживания населения работают в Нур-Султане штатно. При этом в городе, как и по всей стране, действует режим ЧП, также установлен комендантский час с 23:00 до семи часов утра.Ранее в комендатуре Алма-Аты сообщили о гибели 13 силовиков, тела двоих сотрудников нашли обезглавленными, что власти республики расценили как доказательство террористической атаки на город.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. Беспорядки распространились на всю страну.Впоследствии президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести на полгода госрегулирование цен на топливо, отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности, которым ранее руководил первый глава республики Нурсултан Назарбаев.Протестующих предупредили, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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