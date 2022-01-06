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Цена нефти марки WTI поднялась выше 80 долларов за баррель

Цена нефти марки WTI поднялась выше 80 долларов за баррель - РИА Новости, 06.01.2022

Цена нефти марки WTI поднялась выше 80 долларов за баррель

Рост мировых цен на нефть ускорился в четверг вечером до двух-трех процентов, а стоимость техасской марки WTI превысила 80 долларов за баррель впервые с 17... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T17:22

2022-01-06T17:22

2022-01-06T20:09

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Рост мировых цен на нефть ускорился в четверг вечером до двух-трех процентов, а стоимость техасской марки WTI превысила 80 долларов за баррель впервые с 17 ноября, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17:20 мск цена мартовских фьючерсов на поставки смеси марки Brent росла на 2,3%, до 82,68 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 2,88%, до 80,09 доллара. Днем нефть дорожала чуть больше чем на один процент.Росту цен способствуют опасения за предложение этого сырья на рынке. Волнения в Казахстане создают угрозу добыче. Ранее республиканское Министерство энергетики заявило, что планирует в 2022-м нарастить объемы до 87,5 миллиона тонн, то есть превысить на два процента предыдущий прогнозный показатель текущего года."Ситуация в Казахстане становится все более напряженной. И это та страна, которая добывает 1,6 миллиона баррелей нефти в день", — напомнила газете The Wall Street Journal аналитик Commerzbank Барбара Ламбрехт (Barbara Lambrecht).Кроме того, по данным СМИ, Ливия заявила, что ожидает на этой неделе падения добычи нефти в стране еще на 200 тысяч баррелей в день, поскольку рабочие пытаются отремонтировать поврежденный трубопровод. Суммарно спад составит до 500 тысяч баррелей ежедневно.

https://ria.ru/20220105/tseny-1766658186.html

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экономика, цены на нефть