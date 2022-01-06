01:00 06.01.2022 (обновлено: 01:10 06.01.2022)
Госдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанности
Госдеп США осудил насилие в Казахстане и призвал власти и протестующих к сдержанности
Баррикада возле мэрии во время акций протеста в Алма-Ате, Казахстан
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Госдепартамент США призвал власти и протестующих в Казахстане совместно искать выход из ситуации, сложившейся в результате объявления в стране чрезвычайного положения.
"США внимательно отслеживают ситуацию в Казахстане, который является нашим ценным партнером. Мы осуждаем акты насилия и уничтожения собственности и призываем к сдержанности как власти, так и протестующих", - говорится в официальном заявлении представителя госдепартамента Неда Прайса.
"Мы просим казахстанцев уважать и защищать конституционные институты, права человека и свободу печати, в том числе и путем восстановления услуг интернета. Мы призываем все стороны найти мирное разрешение ситуации с чрезвычайным положением", - говорится в заявлении Прайса.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Пятого января президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений". В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".