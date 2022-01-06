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Госдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанности

Госдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанности - РИА Новости, 06.01.2022

Госдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанности

Госдепартамент США призвал власти и протестующих в Казахстане совместно искать выход из ситуации, сложившейся в результате объявления в стране чрезвычайного... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T01:00

2022-01-06T01:00

2022-01-06T01:10

беспорядки в казахстане

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алматинская область

касым-жомарт токаев

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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Госдепартамент США призвал власти и протестующих в Казахстане совместно искать выход из ситуации, сложившейся в результате объявления в стране чрезвычайного положения."Мы просим казахстанцев уважать и защищать конституционные институты, права человека и свободу печати, в том числе и путем восстановления услуг интернета. Мы призываем все стороны найти мирное разрешение ситуации с чрезвычайным положением", - говорится в заявлении Прайса.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Пятого января президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений". В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html

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в мире, казахстан, сша, одкб, нурсултан назарбаев, алматинская область, касым-жомарт токаев, вашингтон, нур-султан