https://ria.ru/20220106/napadeniya-1766745019.html

В Алма-Ате совершили более 85 нападений на фитнес-клубы и рестораны

В Алма-Ате совершили более 85 нападений на фитнес-клубы и рестораны - РИА Новости, 06.01.2022

В Алма-Ате совершили более 85 нападений на фитнес-клубы и рестораны

Более 85 звонков о нападении на фитнес-клубы, рестораны, магазины и ломбарды поступили в Алма-Ате на горячую линию, передает в четверг телеканал "Хабар 14" со... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T14:47

2022-01-06T14:47

2022-01-06T14:47

беспорядки в казахстане

в мире

мангистауская область

одкб

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/05/1766650425_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bfe7826a768df4da79dd43cff45fe247.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Более 85 звонков о нападении на фитнес-клубы, рестораны, магазины и ломбарды поступили в Алма-Ате на горячую линию, передает в четверг телеканал "Хабар 14" со ссылкой на данные комендатуры города."На горячую линию Нацпалаты предпринимателей поступили 87 звонков о нападении на фитнес-клубы, магазины одежды, техники, объекты общественного питания, ломбарды", - сообщает телеканал. Ведомство призвало предпринимателей фиксировать на фото и видео ущерб от мародеров.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766743098.html

мангистауская область

жанаозен

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожары и погромы: Казахстан захлестнула волна протестов Массовые акции в Казахстане, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ, переросли в беспорядки. Толпы людей вышли на улице с требованиями не только снизить цены, но и отправить правительство страны в отставку. В результате столкновений погибли несколько человек. 2022-01-06T14:47 true PT1M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мангистауская область, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев