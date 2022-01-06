https://ria.ru/20220106/napadeniya-1766745019.html
В Алма-Ате совершили более 85 нападений на фитнес-клубы и рестораны
В Алма-Ате совершили более 85 нападений на фитнес-клубы и рестораны - РИА Новости, 06.01.2022
В Алма-Ате совершили более 85 нападений на фитнес-клубы и рестораны
Более 85 звонков о нападении на фитнес-клубы, рестораны, магазины и ломбарды поступили в Алма-Ате на горячую линию, передает в четверг телеканал "Хабар 14" со... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T14:47
2022-01-06T14:47
2022-01-06T14:47
беспорядки в казахстане
в мире
мангистауская область
одкб
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Более 85 звонков о нападении на фитнес-клубы, рестораны, магазины и ломбарды поступили в Алма-Ате на горячую линию, передает в четверг телеканал "Хабар 14" со ссылкой на данные комендатуры города."На горячую линию Нацпалаты предпринимателей поступили 87 звонков о нападении на фитнес-клубы, магазины одежды, техники, объекты общественного питания, ломбарды", - сообщает телеканал. Ведомство призвало предпринимателей фиксировать на фото и видео ущерб от мародеров.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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Пожары и погромы: Казахстан захлестнула волна протестов
Массовые акции в Казахстане, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ, переросли в беспорядки. Толпы людей вышли на улице с требованиями не только снизить цены, но и отправить правительство страны в отставку. В результате столкновений погибли несколько человек.
2022-01-06T14:47
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в мире, мангистауская область, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
В Алма-Ате совершили более 85 нападений на фитнес-клубы и рестораны
В Алма-Ате зафиксировали более 85 нападений на фитнес-клубы, магазины, ломбарды, рестораны