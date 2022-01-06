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В Алма-Ате отразили нападение на здание управления полиции

В Алма-Ате отразили нападение на здание управления полиции - РИА Новости, 06.01.2022

В Алма-Ате отразили нападение на здание управления полиции

Силовики отбили нападение на здание управления полиции Алмалинского района Алма-Аты, передает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T16:31

2022-01-06T16:31

2022-01-06T18:11

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АЛМА-АТА, 6 янв — РИА Новости. Силовики отбили нападение на здание управления полиции Алмалинского района Алма-Аты, передает Sputnik Казахстан."Группа террористов уничтожена, их количество пока неизвестно", — сообщила агентству представитель полиции Салтанат Азирбек.Накануне протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий ОВД и полицейских управлений, во время которых убиты десятки человек. Власти также сообщили, что в столкновениях и перестрелках погибли 13 силовиков, еще более 350 человек пострадали.В среду группа протестующих пыталась штурмом взять здание Ауэзовского РОВД в Алма-Ате.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. Беспорядки распространились на всю страну.Впоследствии президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести на полгода госрегулирование цен на топливо, отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности, которым ранее руководил первый глава республики Нурсултан Назарбаев.На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.В республику по просьбе Токаева войдет коллективный контингент ОДКБ. Россия направила бортами ВКС бойцов ВДВ, они будут охранять правительственные и административные здания. Казахстан также ожидает военной помощи от других стран — участниц организации: Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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Пожары и погромы: Казахстан захлестнула волна протестов Массовые акции в Казахстане, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ, переросли в беспорядки. Толпы людей вышли на улице с требованиями не только снизить цены, но и отправить правительство страны в отставку. В результате столкновений погибли несколько человек. 2022-01-06T16:31 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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