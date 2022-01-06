Бокерия оценил идею наказывать врачей-антипрививочников
Академик Бокерия выступил против наказаний для врачей-антипрививочников
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДиректор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерия на первом пленарном заседании Общественной палаты. 19 июня 2017
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Выявлять и наказывать врачей, которые выступают против вакцинации от коронавируса, неправильно, нужно искать другой путь, так как в России и так кадровый дефицит медиков, заявил в интервью РИА Новости президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
"Это неправильно, я категорически против. Я считаю, что выявлять, наказывать, это не наш путь. Я думаю, что это не поддерживается властью. Тем более у нас и так кадровый дефицит врачей", - сказал Бокерия.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения поручила территориальным органам Росздравнадзора в случае выявления направлять в прокуратуру и следственные органы информацию о тех, кто активно распространяет информацию о вреде вакцинации против коронавирусной инфекции, в том числе о медицинских работниках.