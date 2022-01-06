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Бокерия оценил идею наказывать врачей-антипрививочников

Бокерия оценил идею наказывать врачей-антипрививочников - РИА Новости, 06.01.2022

Бокерия оценил идею наказывать врачей-антипрививочников

Выявлять и наказывать врачей, которые выступают против вакцинации от коронавируса, неправильно, нужно искать другой путь, так как в России и так кадровый... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T11:15

2022-01-06T11:15

2022-01-06T11:15

распространение коронавируса

лео бокерия

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Выявлять и наказывать врачей, которые выступают против вакцинации от коронавируса, неправильно, нужно искать другой путь, так как в России и так кадровый дефицит медиков, заявил в интервью РИА Новости президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.Ранее сообщалось, что Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения поручила территориальным органам Росздравнадзора в случае выявления направлять в прокуратуру и следственные органы информацию о тех, кто активно распространяет информацию о вреде вакцинации против коронавирусной инфекции, в том числе о медицинских работниках.

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2022

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лео бокерия, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии