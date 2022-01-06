https://ria.ru/20220106/morozy-1766762347.html
На Рождество в Москве усилятся морозы
На Рождество в Москве усилятся морозы - РИА Новости, 06.01.2022
На Рождество в Москве усилятся морозы
Москвиче
2022-01-06T16:22
2022-01-06T16:22
2022-01-06T16:22
общество
москва
новый год
евгений тишковец
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Похолодание в Москве усилится на Рождество, температура опустится до минус семи градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Завтра днем... похолодание (в Москве) усилится. Дневная температура вернется в климатическое русло января: минус пять - минус семь",- сообщил Тишковец.По его словам, утром и вечером "сохранится вероятность скоротечного заряда снега", вечером усилится ветер в порывах до 10-15 метров в секунду, закружит метель, видимость ухудшится до 4-6 километров.Ранее в четверг Тишковец сообщил РИА Новости, что погода в Москве в ночь на Рождество будет благоприятной, с небольшими снегом и температурой до минус пяти.
https://ria.ru/20211228/priroda-1765832122.html
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общество, москва, новый год, евгений тишковец
На Рождество в Москве усилятся морозы
Синоптик "Фобос" Тишковец: на Рождество в Москве морозы усилятся до минус семи градусов
Москвиче