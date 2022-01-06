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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220106/mirotvortsy-1766807741.html
Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, сообщили СМИ
Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.01.2022
Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, сообщили СМИ
В Казахстан в рамках коллективной миссии ОДКБ прибыли белорусские миротворцы, передает телеканал "Мир 24". РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T23:24
2022-01-06T23:56
беспорядки в казахстане
казахстан
в мире
белоруссия
одкб
жанаозен
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Казахстан в рамках коллективной миссии ОДКБ прибыли белорусские миротворцы, передает телеканал "Мир 24"."Подразделение доставили на пяти самолетах Ил-76. В составе рота витебских бойцов-десантников. На месте они окажут помощь в урегулировании ситуации", — сказано в сообщении.Как ранее заявил белорусский министр обороны, белорусы видят полную решимость властей Казахстане навести порядок в стране и не допустить нарушения конституционного строя. Миротворцы готовы оказать им всю возможную помощь в рамках обязательств по линии ОДКБ.О введении войск Организации Договора о коллективной безопасности ранее попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он назвал ситуацию в стране "вторжением бандформирований, подготовленных из-за рубежа". Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период времени.В республику уже прибыли первые российские военные из состава миротворческого контингента, туда также направляются подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ. Помимо российских военных, туда войдут представители ВС еще четырех стран — Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Они будут в том числе охранять государственные и военные объекты и содействовать силам правопорядка.Массовые беспорядки в КазахстанеАкции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. Вчера утром Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Сегодня правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.МИД России рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Пожары и погромы: Казахстан захлестнула волна протестов
Массовые акции в Казахстане, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ, переросли в беспорядки. Толпы людей вышли на улице с требованиями не только снизить цены, но и отправить правительство страны в отставку. В результате столкновений погибли несколько человек.
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казахстан, в мире, белоруссия, одкб, жанаозен, актау
23:24 06.01.2022 (обновлено: 23:56 06.01.2022)
 
Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, сообщили СМИ

Мир 24: Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан на пяти самолетах Ил-76

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПрибытие подразделений из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.
Прибытие подразделений из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Казахстан в рамках коллективной миссии ОДКБ прибыли белорусские миротворцы, передает телеканал "Мир 24".
"Подразделение доставили на пяти самолетах Ил-76. В составе рота витебских бойцов-десантников. На месте они окажут помощь в урегулировании ситуации", — сказано в сообщении.
Как ранее заявил белорусский министр обороны, белорусы видят полную решимость властей Казахстане навести порядок в стране и не допустить нарушения конституционного строя. Миротворцы готовы оказать им всю возможную помощь в рамках обязательств по линии ОДКБ.
О введении войск Организации Договора о коллективной безопасности ранее попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он назвал ситуацию в стране "вторжением бандформирований, подготовленных из-за рубежа". Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период времени.
В республику уже прибыли первые российские военные из состава миротворческого контингента, туда также направляются подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ. Помимо российских военных, туда войдут представители ВС еще четырех стран — Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Они будут в том числе охранять государственные и военные объекты и содействовать силам правопорядка.

Массовые беспорядки в Казахстане

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. Вчера утром Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Сегодня правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.
Флаги стран участниц совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
Вчера, 21:50Беспорядки в Казахстане
Генсек ОДКБ заявил, что события в Казахстане угрожают безопасности страны
Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.
МИД России рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
Вчера, 23:12
Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромыВ Казахстане массовые акции, вызванные ростом цен на топливо, переросли в беспорядки. Пострадали более 1000 человек. Десятки погибших, несколько сотен – в реанимации. На территории республики ввели режим ЧП. Правительство отправили в отставку.
 
Беспорядки в КазахстанеКазахстанВ миреБелоруссияОДКБЖанаозенАктау
 
 
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Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 07:20
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