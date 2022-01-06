23:24 06.01.2022 (обновлено: 23:56 06.01.2022)
Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, сообщили СМИ
Мир 24: Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан на пяти самолетах Ил-76
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПрибытие подразделений из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.
"Подразделение доставили на пяти самолетах Ил-76. В составе рота витебских бойцов-десантников. На месте они окажут помощь в урегулировании ситуации", — сказано в сообщении.
Как ранее заявил белорусский министр обороны, белорусы видят полную решимость властей Казахстане навести порядок в стране и не допустить нарушения конституционного строя. Миротворцы готовы оказать им всю возможную помощь в рамках обязательств по линии ОДКБ.
О введении войск Организации Договора о коллективной безопасности ранее попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он назвал ситуацию в стране "вторжением бандформирований, подготовленных из-за рубежа". Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период времени.
В республику уже прибыли первые российские военные из состава миротворческого контингента, туда также направляются подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ. Помимо российских военных, туда войдут представители ВС еще четырех стран — Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Они будут в том числе охранять государственные и военные объекты и содействовать силам правопорядка.
Массовые беспорядки в Казахстане
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. Вчера утром Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Сегодня правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.
Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.
МИД России рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.
Вчера, 23:12Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромыВ Казахстане массовые акции, вызванные ростом цен на топливо, переросли в беспорядки. Пострадали более 1000 человек. Десятки погибших, несколько сотен – в реанимации. На территории республики ввели режим ЧП. Правительство отправили в отставку.