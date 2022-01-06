https://ria.ru/20220106/mirotvortsy-1766798354.html
Ереван разрешил подразделению миротворцев Армении отправиться в Казахстан
Ереван разрешил подразделению миротворцев Армении отправиться в Казахстан - РИА Новости, 06.01.2022
Ереван разрешил подразделению миротворцев Армении отправиться в Казахстан
Правительство Армении разрешило армянскому подразделению ВС участвовать в миротворческой миссии в Казахстане, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T21:20
2022-01-06T21:20
2022-01-06T21:25
беспорядки в казахстане
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казахстан
армения
одкб
минобороны армении
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ЕРЕВАН, 6 янв – РИА Новости. Правительство Армении разрешило армянскому подразделению ВС участвовать в миротворческой миссии в Казахстане, сообщается на сайте кабмина."Разрешить подразделению ВС Армении, включенному в миротворческий контингент стран ОДКБ, участвовать в миротворческой деятельности в Республике Казахстан в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в постановлении правительства.Минобороны Армении поручено обеспечить отправку подразделения в Казахстан.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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в мире, казахстан, армения, одкб, минобороны армении
21:20 06.01.2022 (обновлено: 21:25 06.01.2022)
Ереван разрешил подразделению миротворцев Армении отправиться в Казахстан
Правительство Армении разрешило подразделению миротворцев отправиться в Казахстан