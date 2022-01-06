https://ria.ru/20220106/mirotvortsy-1766798354.html

Ереван разрешил подразделению миротворцев Армении отправиться в Казахстан

Ереван разрешил подразделению миротворцев Армении отправиться в Казахстан - РИА Новости, 06.01.2022

Ереван разрешил подразделению миротворцев Армении отправиться в Казахстан

Правительство Армении разрешило армянскому подразделению ВС участвовать в миротворческой миссии в Казахстане, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T21:20

2022-01-06T21:20

2022-01-06T21:25

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

армения

одкб

минобороны армении

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766755442_0:299:3109:2048_1920x0_80_0_0_82b0aff3e21bc63205ee4d045ba022f4.jpg

ЕРЕВАН, 6 янв – РИА Новости. Правительство Армении разрешило армянскому подразделению ВС участвовать в миротворческой миссии в Казахстане, сообщается на сайте кабмина."Разрешить подразделению ВС Армении, включенному в миротворческий контингент стран ОДКБ, участвовать в миротворческой деятельности в Республике Казахстан в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в постановлении правительства.Минобороны Армении поручено обеспечить отправку подразделения в Казахстан.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/odkb-1766794447.html

казахстан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, армения, одкб, минобороны армении