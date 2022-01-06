https://ria.ru/20220106/mirotvortsy-1766795525.html

ОДКБ планирует завершить передислокацию миротворцев в Казахстан в пятницу

ОДКБ планирует завершить передислокацию миротворцев в Казахстан в пятницу - РИА Новости, 06.01.2022

ОДКБ планирует завершить передислокацию миротворцев в Казахстан в пятницу

Передислокация всех миротворческих подразделений ОДКБ в Казахстан должна завершиться в пятницу, заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Станислав... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T20:51

2022-01-06T20:51

2022-01-06T21:15

беспорядки в казахстане

казахстан

одкб

станислав зась

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Передислокация всех миротворческих подразделений ОДКБ в Казахстан должна завершиться в пятницу, заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Станислав Зась."Постепенно, думаю, в течение завтрашнего дня мы завершим передислокацию и всех остальных наших миротворческих подразделений", — сказал он.Зась отметил, что передовая группа российских миротворцев уже находится в Казахстане и приступила к выполнению поставленных задач.О введении войск Организации Договора о коллективной безопасности ранее попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он назвал ситуацию в стране "вторжением бандформирований, подготовленных из-за рубежа".Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период времени. От России туда направляются подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ. Помимо российских военных, туда должны войти представители ВС еще четырех стран — Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Они будут в том числе охранять государственные и военные объекты и содействовать силам правопорядка.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. Вчера утром Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Сегодня правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.МИД России рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766776261.html

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Генсек ОДКБ рассказал о вводе в Казахстан миротворческих сил Генсек ОДКБ рассказал о вводе в Казахстан миротворческих сил 2022-01-06T20:51 true PT0M23S

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казахстан, одкб, станислав зась