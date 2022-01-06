https://ria.ru/20220106/mirotvortsy-1766776931.html

Белорусские миротворцы отправились в Казахстан

Белорусские миротворцы отправились в Казахстан - РИА Новости, 06.01.2022

Белорусские миротворцы отправились в Казахстан

Белорусские миротворцы направляются в Казахстан в рамках оказания этой стране помощи со стороны ОДКБ, сообщил в четверг белорусский министр обороны Виктор... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T18:05

2022-01-06T18:05

2022-01-06T19:51

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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касым-жомарт токаев

россия

министерство обороны белоруссии

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МИНСК, 6 янв – РИА Новости. Белорусские миротворцы направляются в Казахстан в рамках оказания этой стране помощи со стороны ОДКБ, сообщил в четверг белорусский министр обороны Виктор Хренин."Мною принято решение, и оно утверждено президентом Республики Беларусь, для этих целей направить подготовленную миротворческую роту из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций. Подразделение прошло весь комплекс обучения и подготовлено для выполнения подобных задач. Оно укомплектовано только военнослужащими по контракту", - приводит слова министра Telegram-канал оборонного ведомства в четверг.Хренин сообщил, что "сегодня ночью данное подразделение совершило марш в район аэродрома Мачулищи (под Минском – ред.), где осуществлена погрузка на самолеты Российской Федерации". "В данный момент идет выдвижение к месту выполнения задач", - сказал он.Глава минобороны Белоруссии подчеркнул, что "в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ для выполнения международных и союзнических обязательств Республика Беларусь направляет для участия в урегулировании кризисной ситуации на территории Республики Казахстан, способной привести к нарушению конституционного строя, потере суверенитета и независимости, белорусский воинский контингент"."По результатам состоявшегося разговора с министром обороны Республики Казахстан мы видим их полную решимость к наведению порядка и недопущению нарушения конституционного строя. В свою очередь мы готовы оказать им всю возможную помощь в рамках взятых на нас обязательств", - добавил министр.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Отправка миротворцев Белоруссии в Казахстан В Казахстан вылетела в составе сил ОДКБ белорусская миротворческая рота из 103-й воздушно-десантной бригады сил спецопераций 2022-01-06T18:05 true PT1M04S

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в мире, казахстан, мангистауская область, одкб, касым-жомарт токаев, россия, министерство обороны белоруссии