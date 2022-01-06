https://ria.ru/20220106/mirotvortsy-1766771353.html

В Казахстан прибыли первые подразделения российских миротворцев

В Казахстан прибыли первые подразделения российских миротворцев - РИА Новости, 06.01.2022

В Казахстан прибыли первые подразделения российских миротворцев

В Казахстан прибыли первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T17:24

2022-01-06T17:24

2022-01-06T19:04

беспорядки в казахстане

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касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Казахстан прибыли первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ, сообщило Минобороны.В ведомстве отметили, что переброска в республику миротворцев со штатной техникой продолжается."Подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ совершили марш из пункта постоянной дислокации на аэродром погрузки Чкаловский, Ивановского соединения ВДВ — на аэродром Иваново-Северный, Ульяновского соединения ВДВ — на аэродром Ульяновск-Восточный, где осуществляется погрузка на самолеты военно-транспортной авиации", — пояснили в Минобороны.О введении войск Организации Договора о коллективной безопасности ранее попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он назвал ситуацию в стране "вторжением бандформирований, подготовленных из-за рубежа".Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период времени. Помимо российских военных, туда войдут представители ВС еще четырех стран — Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Они будут в том числе охранять государственные и военные объекты и содействовать силам правопорядка. Передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению своих задач.Сенатор Андрей Клишас в комментарии РИА Новости подчеркнул, что от России для отправки военных достаточно мандата ОДКБ. По его словам, никаких дополнительных решений, в том числе согласия парламента, не требуется.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. Вчера утром Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Сегодня правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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Прибытие воздушно-десантных войск России в Казахстан Кадры прибытия первых российских десантников в составе миротворческих сил ОДКБ в Казахстан 2022-01-06T17:24 true PT0M34S

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