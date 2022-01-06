16:51 06.01.2022 (обновлено: 16:54 06.01.2022)
Лукашенко заявил, что Белоруссия отправит миротворческую роту в Казахстан
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Минск отправит миротворческую роту в Казахстан
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 6 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Казахстан будет направлена миротворческая рота белорусской армии в рамках помощи этой стране со стороны ОДКБ.
"Мы (главы государств ОДКБ – ред.) договорились, что должны миротворческой миссией заниматься, помогать людям. Поэтому идет переброска войск туда эшелонами из Москвы, наши ребята будут из Минска туда вылетать. Наша рота миротворческая, та, что и должна работать в таких условиях", - сказал Лукашенко в четверг в Минске. Видеозапись его выступления приводит близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко также подчеркнул, что тренировок у белорусских миротворцев было достаточно.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.
Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.