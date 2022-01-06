https://ria.ru/20220106/mirotvortsy-1766766641.html

Лукашенко заявил, что Белоруссия отправит миротворческую роту в Казахстан

Лукашенко заявил, что Белоруссия отправит миротворческую роту в Казахстан - РИА Новости, 06.01.2022

Лукашенко заявил, что Белоруссия отправит миротворческую роту в Казахстан

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Казахстан будет направлена миротворческая рота белорусской армии в рамках помощи этой стране со стороны... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T16:51

2022-01-06T16:51

2022-01-06T16:54

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

мангистауская область

одкб

александр лукашенко

telegram (приложение)

касым-жомарт токаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765872942_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_c337cc42f6032958a1fe96a81fc8b4dc.jpg

МИНСК, 6 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Казахстан будет направлена миротворческая рота белорусской армии в рамках помощи этой стране со стороны ОДКБ."Мы (главы государств ОДКБ – ред.) договорились, что должны миротворческой миссией заниматься, помогать людям. Поэтому идет переброска войск туда эшелонами из Москвы, наши ребята будут из Минска туда вылетать. Наша рота миротворческая, та, что и должна работать в таких условиях", - сказал Лукашенко в четверг в Минске. Видеозапись его выступления приводит близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".Лукашенко также подчеркнул, что тренировок у белорусских миротворцев было достаточно.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/odkb-1766757087.html

https://ria.ru/20220106/strelba-1766755913.html

казахстан

мангистауская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, мангистауская область, одкб, александр лукашенко, telegram (приложение), касым-жомарт токаев, россия