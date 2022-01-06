https://ria.ru/20220106/mirotvortsy-1766743371.html

Военный эксперт прокомментировал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан

Военный эксперт прокомментировал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан - РИА Новости, 06.01.2022

Военный эксперт прокомментировал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан

Отправка миротворческих сил ОДКБ в Казахстан поможет проверить их слаженность, заявил РИА Новости таджикистанский военный эксперт, полковник Бахтиер Рахмонов. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T14:38

2022-01-06T14:38

2022-01-06T18:58

беспорядки в казахстане

в мире

мангистауская область

одкб

нато

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

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ДУШАНБЕ, 6 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Отправка миротворческих сил ОДКБ в Казахстан поможет проверить их слаженность, заявил РИА Новости таджикистанский военный эксперт, полковник Бахтиер Рахмонов."Отправка миротворческих сил в Казахстан – это первый опыт в рамках ОДКБ, который покажет слаженность миротворцев и их боеготовность в помощи в стабилизации обстановки в стране", - отметил он.По его словам, это и удобный случай отработать взаимодействие с силовыми структурами Казахстана. "Кроме того, есть удобный случай показать НАТО боеготовность миротворческих сил ОДКБ", - указал он.Рахмонов считает, что Казахстан и сам вполне может справиться со сложившейся ситуацией, однако, по его словам, там сильно влияние Турции, которая, как в случае азербайджано-армянского конфликта, может пытаться вмешиваться, предлагая своих миротворцев."Волнения в Казахстане - это прямо копия событий на Украине в 2014 году, та же агрессивная уличная демократия, мародеры и прочие .. Примерно также развивались события и в Киргизии при свержении президентов (Аскара – ред.) Акаева и (Курманбека – ред.) Бакиева – почерк один и тот же", - считает эксперт.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766735688.html

мангистауская область

жанаозен

актау

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Пожары и погромы: Казахстан захлестнула волна протестов Массовые акции в Казахстане, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ, переросли в беспорядки. Толпы людей вышли на улице с требованиями не только снизить цены, но и отправить правительство страны в отставку. В результате столкновений погибли несколько человек. 2022-01-06T14:38 true PT1M45S

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в мире, мангистауская область, одкб, нато, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев