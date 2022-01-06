14:38 06.01.2022 (обновлено: 18:58 06.01.2022)
Военный эксперт прокомментировал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан
Военный эксперт Рахмонов: отправка миротворцев ОДКБ в Казахстан проверит их слаженность
Военные на площади Республики в Алма-Ате, Казахстан
"Отправка миротворческих сил в Казахстан – это первый опыт в рамках ОДКБ, который покажет слаженность миротворцев и их боеготовность в помощи в стабилизации обстановки в стране", - отметил он.
По его словам, это и удобный случай отработать взаимодействие с силовыми структурами Казахстана. "Кроме того, есть удобный случай показать НАТО боеготовность миротворческих сил ОДКБ", - указал он.
Рахмонов считает, что Казахстан и сам вполне может справиться со сложившейся ситуацией, однако, по его словам, там сильно влияние Турции, которая, как в случае азербайджано-армянского конфликта, может пытаться вмешиваться, предлагая своих миротворцев.
"Волнения в Казахстане - это прямо копия событий на Украине в 2014 году, та же агрессивная уличная демократия, мародеры и прочие .. Примерно также развивались события и в Киргизии при свержении президентов (Аскара – ред.) Акаева и (Курманбека – ред.) Бакиева – почерк один и тот же", - считает эксперт.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.
Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.